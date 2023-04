Francesco Felici, campione in carrozzina che insegue il sogno americano dello Us Open

Ricevuto a Palazzo Cesaroni dal presidente dell’Assemblea legislativa Marco Squarta il diciottenne Francesco Felici, tennista in carrozzina originario di Bastia Umbra che recentemente ha conquistato la terza posizione nel ranking mondiale juniores.

"Francesco rappresenta l’Umbria migliore, un’autentica eccellenza che porta con grande orgoglio il nome della nostra regione nel mondo e a livello nazionale, dove si è confermato campione italiano nella classifica juniores - sono le parole di Squarta -. La sua straordinaria cavalcata è frutto di importanti sacrifici, di impegno quotidiano, di determinazione, nello sport come nella scuola, un percorso caratterizzato anche dalle soddisfazioni e dai traguardi raggiunti come la convocazione in Nazionale. Mi auguro che il nostro Francesco - prosegue Squarta - riesca a raggiungere il suo prossimo sogno di prendere parte al prestigioso torneo Us Open di New York di weelchair, nel quale confrontarsi con le stelle del tennis. L’Umbria fa il tifo per lui". Il presidente dell’Assembea umbra Squarta si è reso promotore di un incontro che avverrà nei prossimi giorni tra il giovane atleta e il presidente regionale del Coni, Domenico Ignozza.