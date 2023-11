Equitazione, si è chiuso a Montefalco il trofeo regionale Pensa in grande

Si è concluso a Montefalco, nella strutture del centro ippico Le Lame Horses Sporting Club, il trofeo regionale ‘Pensa in grande’, ideato dalla Federazione italiana sport equestri (Fise) Umbria per far crescere e formare gli atleti del settore giovanile umbro. Un circuito aperto a pony e cavalli, che si è svolto su sette tappe più la finale andata in scena a Montefalco, appunto, da venerdì 17 a domenica 19 novembre. Le sette tappe si sono disputate nel corso dell’anno, in maniera alternata, tra Le Lame Horses Sporting Club e il club ippico Regno Verde di Narni. Una buona partecipazione di giovani amazzoni e giovani cavalieri, nelle varie categorie in gara, ha caratterizzato la manifestazione, con una forte prevalenza di pony rispetto ai cavalli. “Il comparto pony – ha infatti rilevato la vicepresidente di Fise Umbria, Anita Santioni – ha molto apprezzato l’iniziativa, traendone sicuramente molti insegnamenti. L’augurio è che, nella prossima edizione, anche il comparto cavalli possa parteciparvi con maggior coinvolgimento. Questo progetto è stato pensato per contribuire alla crescita sportiva dei nostri giovani ragazzi e per chi vi partecipa rappresenta senz’altro un’esperienza molto formativa”.

Nel trofeo pony, nella categoria LP50, si sono distinti i seguenti atleti: primo classificato Susanna Bussolotti (club ippico Floretta), secondo Anita Babili (club ippico Floretta) e terzo Pietro Donati (Bosco San Nicola). Nella LBP60: primo classificato Grace Foschi (Bosco San Nicola), secondo Maria Sole Cecchi (Le Lame Horses Sporting Club) e terzo Olivia Lombardi (Scuderia Valmarino). Nella LBP70 nel podio tre atlete dello Spoleto Country Club: prima classificata Federica Ministrini, seconda Ludovica Tulli e terza Francesca Bianconi. Nella LPB80: primo posto per Martina Brunetti (Scuderia Valmarino), secondo posto per Barbara Ponti (club ippico Colleverde) e terzo per Melissa Sebastiani (club ippico Colleverde). Nella BP90: primo posto per Ludovica Vittoria Germani del club ippico Floretta.

Per quanto riguarda il trofeo cavalli, tre le categorie in gara. Nella B90 primo posto per Gaia Biccelli (club ippico Colleverde), secondo per Ludovica Trippa (club ippico Floretta) e terzo per Sofia Palombi (club ippico Floretta). Nella B100 la prima classificata è stata Agnese Fratoni del club ippico Floretta e seconda Elisa Pichini del club ippico La Fornace. Nella B110, infine, primo posto per Benedetta Sigismondi delle Scuderie del Castellaccio.

Fondamentale la collaborazione dell’azienda Goldspan Italia che ha supportato l’iniziativa ‘Pensa in grande’ offrendo gadget e premi, tra cui coperte, sottostella e fasce, per i vincitori delle varie categorie. “Un grazie particolare a Emanuele Laiatici, amministratore delegato di Goldpsan Italia – hanno tenuto a comunicare dalla Fise –, azienda che partecipa a questa iniziativa che contribuisce alla crescita dei nostri giovani”.