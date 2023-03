Equitazione, selezionati cavalieri e amazzoni dei Team Italia giovanili

Circa cinquecento giovani atleti, le promesse dell’equitazione nazionale, sono giunti a Montefalco da quasi tutte le regioni d’Italia per il primo Test Event Giovanile e Pony organizzato dalla Federazione italiana sport equestri (Fise) per selezionare i nuovi componenti dei Team Italia giovanili di salto ostacoli. L’evento, di interesse federale quindi, si è svolto da giovedì 16 a domenica 19 marzo ed è stato ospitato all’Horses Sporting Club Le Lame. La struttura montefalchese è stata, infatti, selezionata sia per la sua posizione strategica, al centro del Paese, ma anche per la qualità e l’offerta dello stesso centro sportivo. Questa quattro giorni è stata la prima occasione dell’anno per un confronto sul campo dei binomi Young Rider, Junior, Children e Pony e, perciò, un importante momento di visione per i tecnici federali che hanno così potuto verificare lo stato di preparazione dei ragazzi. Al termine dei test, i migliori tre cavalieri e amazzoni della classifica generale delle categorie alte nelle varie fasce d’età (YR, Jun, Ch, Pony) sono entrati di diritto a far parte dei Team Italia che saranno il riferimento per l’attività internazionale ufficiale.



Ecco i binomi che si sono distinti nelle finali. Per la categoria Young Rider alta: primo classificato il binomio Lucrezia Maria Nicola con Stanabis (Lombardia); secondo Laura Micol Boni con Mocca 43 (Emilia-Romagna); Chiara Coppo con Betty de Vaudival (Lombardia). Per la categoria Junior alta: primo Greta Lepratti con Mercy Van’t Ruytershof (Lombardia); secondo Francesca Ripamonti con Dancer Van De Helle (Lombardia); terzo Vittoria Scognamiglio con Carsto Wi Ro Z (Lombardia). Per la categoria Pony alta: primo Vittoria Sofia Ruotolo con Vainqueur De Lalande (Lombardia); secondo Lorenzo Privitera con Calix De Vuzit F (Lazio); terzo Ludovica Camerlengo con Orchid’s Anucia (Lombardia). Per la categoria Children alta: primo Daphne Giunti con Lizabella (Toscana); Lavinia Lo Bosco con Oberon Van Den Berg (Piemonte); Lavinia Lo Bosco con Zanta Z (Piemonte).



Durante la manifestazione, tra gli altri, sono intervenuti e hanno portato i loro saluti Marco Di Paola, presidente nazionale della Fise, Anita Santioni, vicepresidente della Fise Umbria, Luigi Titta, sindaco di Montefalco.