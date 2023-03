Equitazione, a Montefalco 500 giovani promesse del salto ostacoli

Saranno circa cinquecento le giovani promesse del salto ostacoli nazionale che da giovedì 16 a domenica 19 marzo giungeranno a Montefalco da tutta Italia per l’evento Test Event Giovanile e Pony. L’evento di interesse federale, primo test event della stagione 2023, andrà in scena presso le strutture dell’Horses Sporting Club Le Lame, selezionato come comitato organizzatore dalla Federazione anche in considerazione della posizione centrale sul territorio nazionale per essere equamente raggiungibile sia dall’utenza del Sud che da quella del Nord. Questa sarà la prima occasione dell’anno per un confronto sul campo dei binomi Young Rider, Junior, Children e Pony e quindi sarà un importante momento di visione per i tecnici federali che verificheranno lo stato di preparazione dei ragazzi. Gli atleti si misureranno con i percorsi che avranno una firma d’eccellenza: Elio Travagliati, direttore di campo internazionale che, tra i molti concorsi prestigiosi, ha fatto parte di team di course designer dei giochi olimpici di Tokyo 2020.

Come previsto dal programma dell’attività giovanile salto ostacoli 2023, il Test Event porterà alla composizione dei Team Italia giovanili: infatti, i migliori tre della classifica generale delle categorie alte del Test Event nelle varie fasce d’età (YR-Jun-Ch-Pony) entreranno di diritto a far parte dei Team Italia che saranno il riferimento per l’attività internazionale ufficiale. Saranno quattro le giornate di gara e per le categorie alte sarà prevista un’ispezione veterinaria nella mattina di giovedì 16 marzo e un giorno di riposo sabato 18 marzo.

Il Test Event Giovanile e Pony sarà anche la prima tappa del Circuito Next Generation Pony, la nuova iniziativa federale finalizzata alla progressione dell’attività pony verso l’alto livello.