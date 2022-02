All'autodromo di Magione arrivano 1.500 atleti di duathlon. In Umbria una tappa del campionato italiano giovanile

Il duathlon torna protagonista in Umbria. Sabato 9 e domenica 10 aprile, si svolgeranno a Magione le gare valevoli per il Campionato italiano giovanile di specialità.

La società Triathlon Trasimeno Asd è l'organizzatrice di questo appuntamento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre millecinquecento atleti provenienti da tutte le regioni italiane.

“Siamo soddisfati di avere raggiunto questo obiettivo - commenta il presidente della Triathlon Trasimeno, Federico Santucci - non è stato facile riuscire a superare gli ostacoli, gli imprevisti e le proposte di altre società del centro Italia ma siamo riusciti a portare nella nostra regione una manifestazione di grande rilevanza e che vedrà la partecipazione di tanti giovani di età compresa tra i 6 e i 19 anni che si fronteggeranno in varie distanze nelle tre frazioni che caratterizzano questa disciplina con corsa/bici/corsa, suddivisi in categorie per età e genere”. A dare la svolta alla scelta della Federazione italiana triathlon di accreditare la società umbra è stato soprattutto l’aspetto logistico nella proposta della location dove far svolgere le gare: l’autodromo di Magione.

“Il punto di forza rispetto ad altre proposte - aggiunge Federico Santucci - è stato il principio di sicurezza, logistica e accessibilità viaria per raggiungere l’autodromo di Magione”. Dopo il successo dell’analoga competizione sportiva organizzata nel 2015 a Pian di Massiano, a distanza di anni, la società sportiva umbra è riuscita a riportare alla ribalta l’Umbria con un’altra edizione del campionato italiano. “Il nostro intento - sottolinea Santucci - è quello di dare vita, con la due giorni di festa, a momenti di aggregazione dove lo sport farà da collante al sociale e sarà anche veicolo di promozione delle tradizioni culturali, delle ricchezze del territorio e delle eccellenze eno-gastronomiche umbre al fine di dare lustro alle tipicità di cui la nostra regione può pregiarsi”. Ora l’organizzazione si dedicherà a lavorare con sinergia con gli imprenditori del territorio, aziende e partner, grazie ai quali si potranno allestire stand o spazi e servizi così da arricchire di proposte tutta l’ampia area dell’autodromo. “Proprio perchè lo sport incarna valori di rispetto, fratellanza e solidarietà nei confronti dei soggetti deboli - conclude il presidente Santucci - è nostro dovere predisporre ampi spazi da dedicare ad enti benefici e di volontariato”.