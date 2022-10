Il pickleball è realtà, si gioca sui campi del Quasar

I campi da pickleball del centro commerciale Quasar di Corciano sono realtà- Il Tennis Chiugiana ha completato la realizzazione delle superfici dove praticare questo sport, un parente lontano del tennis e di quel padel, che nell'arco di un paio d'anni, è diventato una vera e propria "mania". Ma anche, a ben vedere, della pallavolo

Il pickleball, invece, è tutto nuovo. Una sorta di tennis giocato su campo ridotto, con attrezzatura e regole proprie, tutte da scoprire. Uno sport per chi ha abilità di tocco e riflessi pronti, ma pur sempre di facile approccio, al pari del padel. Si può giocare in singolare oppure in doppio, come la pallavolo di un tempo ha il cambio palla come regola.