Ciclismo, tutti in sella per la Medio fondo del Quasar

Tutto pronto per la seconda edizione della Medio fondo del Quasar, prima tappa del percorso cicloturistico Terre d’Etruria. L'appuntamento è per domenica 13 marzo. Due i percorsi a cui è possibile partecipare, uno medio di 91 chilometri con dislivello di 1.450 metri e uno corto di 60 chilometri con dislivello di 600 metri.

“In entrambi i casi – anticipano gli organizzatori –, si tratterà di una suggestiva avventura in bicicletta tra le bellezze dei paesaggi umbri e delle zone del Lago Trasimeno, in cui i principi dello sport si legano all’attività all’aperto, alla natura e al benessere”.

L’hashtag che accompagna la manifestazione è #pinasmante abbinato allo slogan “Il verde pino dei nostri boschi, entusiasmante come la medio fondo”. Saranno due anche i ristori che i ciclisti troveranno sul percorso, a Castel Rigone e Mugnano. Chi sceglierà il percorso medio, inoltre, si misurerà con una cronoscalata da Sant'Andrea di Sorbello a Preggio.

La partenza, dalle 8.30 alle 9, e l’arrivo saranno ospitati dal Quasar village, a Ellera di Corciano, dove si svolgeranno anche la consegna dei pacchi gara, sabato 12 dalle 15 alle 18, il pasta party all’arrivo dei ciclisti e le premiazioni dei vincitori. I premi andranno ai primi tre classificati di ogni categoria e alle prime dieci società. Nei pomeriggi di sabato 12 e domenica 13 anche attività collaterali come test gratuiti di educazione stradale su mini moto a cura dell’associazione Motoincontro Fabio Celaia.

Per chi non si è ancora iscritto e volesse, può farlo oggi, sabato 12 marzo, e domenica 13 direttamente al Quasar village. Il costo di partecipazione è di 20 euro, 25 se ci si iscrive il giorno della gara. Per gara e iscrizioni contattare: Francesco De Luca (Asd Grifo Bike Perugia) a info@grifobike.it o 3475404746; Michele Papi (Archi’s comunicazione) a michele@archiscomunicazione.it o 335341121.