Padel e solidarietà, 24 ore no stop nella "gabbia" per raccogliere fondi a favore della ricerca

Grande successo per la quarta edizione della 24 ore di padel, firmata Associazione Giacomo Sintini in collaborazione con il Corciano Padel.

I partecipanti si sono sfidati a colpi di smash, bandejas e pallonetti a partire dalle 18 di sabato fino alle 18 di domenica.

Il risultato ha premiato la squadra Rosa, ma a trionfare in campo è stata ancora una volta la solidarietà. Grazie all’infinita generosità del Corciano Padel, di Vitakraft, di Liomatic, di Grafox, di Centro Sinergia e di tutti i partecipanti, sono stati raccolti importanti fondi da destinare alla ricerca in campo onco-ematologico.

Alla cerimonia di apertura erano presenti oltre al presidente dell’associazione, Giacomo Sintini, e la moglie Alessia Minniti, il sindaco di Corciano Cristian Betti e gli assessori Francesco Mangano e Andrea Braconi.

"Vogliamo ringraziare il sindaco Betti e gli assessori Braconi e Mangano per essere presenti alla cerimonia di apertura di quest'evento per noi molto importante; siamo grati al Corciano Padel Club ed alla famiglia Giombini per averci consentito di tornare in campo dopo lo stop della pandemia, mettendo a disposizione questa bellissima struttura con impagabile generosità" ha dichiarato Alessia Minniti.

"Siamo davvero felici perché è stato coinvolgente l’entusiasmo di tutte le persone che hanno deciso di mettersi in gioco per sostenere la ricerca in campo onco-ematologico" ha aggiunto ancora

"Sso che Jack e Alessia sono impegnati da anni nella raccolta fondi per la ricerca in ambito oncologico e sono felice che abbiano scelto la città di Corciano per ospitare questo evento - ha commentato il sindaco Betti - Trovarsi in campo, divertirsi e sapere che lo facciamo per uno scopo così importante è davvero meraviglioso". Alle parole del sindaco di Corciano ha fatto eco l'assessore Braconi che ha ringraziato tutti i partecipanti per la calorosa adesione alla kermesse.