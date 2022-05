Coppa dei Club, secondo posto per la Pro Padel Perugia. Trionfa il Pala Padel nella Silver Cup

A un passo dalla gloria ma con tanta soddisfazione per il risultato raggiunto. Il Pro Padel Perugia si classifica secondo alla Finale Regionale della Coppa dei Club, competizione amatoriale a squadre organizzata dal MSP Umbria, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. La provincia di Perugia è stata presente in entrambe le finali disputate sabato a Terni, sia quella Regionale per la conquista del titolo che per la Silver Cup, organizzata per le squadre arrivate dal quarto al settimo posto. Per la Pro Padel Perugia, nonostante il secondo posto rimane una stagione condotta ad altissimi livelli fin dall’inizio della competizione e chiusa con il primo posto nel Girone: : “Questo risultato è stato figlio di un gruppo coeso e solido – le parole del Capitano Francesco Righetti - Non siamo solo una squadra fortissima ma siamo una famiglia. È un onore per me guidare questo gruppo, devo ringraziare, oltre ovviamente tutti i giocatori che hanno fatto un percorso eccezionale, soprattutto la Società Pro Padel che ci ha supportato sempre, in primis il nostro Presidente. E’ un secondo padre per tutti i ragazzi. Un ringraziamento particolare al nostro coach Manu Moreira che ha dato un contributo fondamentale. Con me poi c’è un rapporto speciale che va oltre l'aspetto professionale, siamo amici oltre il campo da gioco. Siamo sempre in piena sintonia su tutte le scelte. Questi risultati al primo anno in un campionato così competitivo sono impensabili se non c'è un gruppo così unito”.

“Sono orgoglioso del risultato ottenuto dalla mia squadra. C'è stato tanto equilibrio e tanta sportività in campo e alla fine il nostro obiettivo di portare il nome di Perugia alle fasi nazionali è stato raggiunto. Ringrazio tutti i miei atleti che dentro e fuori dal campo hanno dato il massimo con grande spirito di gruppo”, conclude il Presidente del Pro Padel Perugia Giuseppe Ricci. Un anno incredibile per la Pro Padel Perugia, che culminerà appunto con la presenza della formazione perugina alla Finale Nazionale Padel MSP Italia, in programma dall’8 al 10 luglio presso il Padelmania di Pescara. Una Finale Nazionale che avrà tanti partner a supporto di questo evento, come ad esempio l’ingresso, per la prima volta nella storia della Coppa dei Club, del marchio Tsingtao, uno dei più grandi produttori di birra a livello mondiale e birra ufficiale nel basket dal 2008 al 2012 del campionato NBA e sponsor ufficiale dei recenti Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Pechino.

Conferme molto gradite sono quelle della compagnia aerea di bandiera portoghese TAP Air Portugal, leader per il Portogallo ed il Brasile; del Gruppo Cisalfa Sport, catena leader in Italiana nel mondo dell’abbigliamento e accessori per lo sport e del marchio Cottorella, la official water del torneo che da sempre è apprezzata dai giocatori per la sua alcalinità e alta assimilabilità. Nella Silver Cup, invece, il Super Team si aggiudica il trofeo dopo una Finale emozionante contro il Pala Padel: “Prima di tutto ringrazio gli organizzatori del MSP Umbria e in modo particolare Gianfranco Mastrangelo – commenta Federico Denigris, Capitano della formazione perugina- Per noi del Super Team é stata la prima partecipazione alla Coppa dei Club e desidero ringraziare i nostri super atleti ma soprattutto amici perchè abbiamo raggiunto un traguardo eccezionale”. Presente alla Finale Regionale anche il Delegato provinciale CONI Terni e Responsabile Regionale FIT Fabio Moscatelli. Le info sul torneo sono disponibili sul sito www.coppadeiclub.it, con i media partner Corriere dello Sport, Tuttosport, Prima Press, Sport Club, Today.it e Mr Padel Paddle che forniranno tutti gli aggiornamenti sulle finali.