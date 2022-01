Ciclocross: Scappini campione italiano della categoria Juniores

Inizio tra gli applausi per il Team Frotebraccio. Nella terza e ultima tappa dei Campionati italiani di Ciclocross 2022 a Variano di Brasiliano, in provincia di Udine, Samuele Scappini si è laureato campione italiano nella categoria Juniores. Gioia e soddisfazione, dunque, per il 16enne di Marsciano, che alla sua prima avventura nella categoria Juniores ha sbaragliato la concorrenza. Dopo una stagione al massimo negli Allievi, Scappini ha mostrato tutto il suo valore anche tra gli Juniores, andando a conquistare un titolo più che meritato.

Non c’è stata storia nella gara che ha assegnato il tricolore. In Friuli Venezia Giulia Scappini ha sin da subito messo le cose in chiaro. In un tracciato tecnico e privo di fango, il portabandiera del Team Fortebraccio ha staccato di 10 e 18 secondi Elian Paccagnella ed Ettore Prà, finiti rispettivamente sul podio dietro al vincitore.

Ora per Scappini si sono aperte anche le porte della Nazionale, con la convocazione del coach Daniele Pontoni alla tappa di Coppa del mondo, che si svolgerà domenica in Francia a Flamanville, altro step importante prima del Mondiale che si terrà a fine mese negli Stati Uniti d’America, a Fayetteville nello Stato dell’Arkansas.