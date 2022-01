Ciclocross: ottimo piazzamento per Samuele Scappini a Flamanville

Dopo la vittoria ai Campionati italiani juniores, ancora un ottimo risultato per Samuele Scappini. Il neo campione del Team Fortebraccio da Montone si è piazzato 13esimo nella tappa di Coppa del mondo, la seconda corsa dal 16enne di Marsciano, che si è svolta a Flamanville in Francia. Risultato personale migliorato, dunque, per Scappini nelle uscite con la divisa della Nazionale indosso. Scappini è purtroppo caduto durante la tappa, ma ha avuto la forza di rialzarsi andando a concludere tra i primi quindici arrivati la corsa.

Ora per Scappini occhi puntati sul Campionato del mondo, che si disputerà negli Stati Uniti d'America, a Fayetteville in Arkansas, il 29 e 30 gennaio.