Campionato italiano di Tennis serie "A", esordio amaro per lo Junior Perugia a Messina: l'unico punto arriva da Gilberto Casucci

Esordio negativo per lo Junior Tennis Perugia nel massimo campionato nazionale, la serie A1. I gialloblù di capitan Roberto Tarpani escono sconfitti 5-1 sul campo del Circolo del Tennis e della Vela Messina. Ad aprire le danze Tomas Gerini e Andrea Militi Ribaldi al cospetto dei fratelli Giorgio e Fausto Tabacco; due sfide molto combattute, vinte dai giovani padroni di casa al terzo set. I ‘Tabacco brothers’ hanno dimostrato maggiore saldezza di nervi, peccato soprattutto per l’eugubino Militi Ribaldi che con un pizzico di costanza in più avrebbe potuto portare a casa il prezioso punto. Sotto 2-0, è stata la volta di Francesco Passaro scendere in campo al cospetto del nr.1 messinese, lo spagnolo Bernabè Zapata Miralles nr. 123 del mondo. Pronostico chiuso sulla carta, Passaro però ha giocato una bella partita insidiando soprattutto nel secondo parziale l’iberico, capace di chiudere al tie-break.

Il primo storico punto dello Junior in serie A1 porta la firma di Gilberto Casucci, straordinario nel domare al terzo set l’esperto siracusano Gianluca Naso, in passato nr. 175 al mondo. ‘Gilbo’ non ha mai perso la concentrazione confermandosi un quarto singolarista di lusso anche nella maggiore categoria italiana. Una piccola illusione però, visto che al primo doppio arriva il sigillo del successo per i messinesi con la coppia Zapata Miralles-Ocleppo, i quali dopo un primo set combattuto con gli umbri più volte avanti, piegano Gerini e Militi Ribaldi. A fissare il 5-1 finale sono quindi i fratelli Tabacco vittoriosi su Passaro e Casucci. Domenica prossima per lo Junior Tennis Perugia la prima in casa: al circolo di via XX settembre arriva il Tc Italia Forte dei Marmi.



Circolo del Tennis e della Vela Messina – Junior Tennis Perugia 5-1

Singolari

Bernabè Zapata Miralles b. Francesco Passaro 61 76

Giorgio Tabacco b. Tomas Gerini 64 36 62

Fausto Tabacco b. Andrea Militi Ribaldi 46 64 64

Gilberto Casucci b. Gianluca Naso 64 46 63

Doppi

Zapata Miralles/Ocleppo b. Gerini/Militi Ribaldi 75 61

Tabacco G./Tabacco F. b. Passaro/Casucci 64 64