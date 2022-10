Campionato di serie A1 Tennis, buon pareggio per il Tc Perugia ed esordio alla grande per Jimbo Moroni

Parte bene l'avventura di Jimbo Moroni con lo Junior Tennis di Perugia che milita in serie A1 di tennis. Gran parte del pareggio contro il Forte dei Marmi passa per la sua racchetta avendo portato due punti: singolare e doppio. Bene anche il promettente perugino Francesco Passaro, vicino al top 100 dell'Atp, che vince il singolare su Carboni ma cede in doppio. 'Jimbo' ha vinto in rimonta nel singolare opposto all'esperto spagnolo Inigo Cervantes (ex. 56 mondiale) e quindi in doppio insieme a Skander Mansouri.

Rammarico per quest'ultimo, visto che il tunisino nel suo combattuto match al cospetto di Walter Trusendi ha dovuto soccombere in tre set dopo essere stato in vantaggio. Niente da fare invece per Gilberto Casucci superato da Marco Furlanetto, anche in questo caso con recriminazione visto che 'Gil' era avanti nel secondo set. Un punto a testa nei doppi, con Passaro e Casucci sconfitti da Furlanetto e Carboni. Tra tre giorni si replica a campi invertiti, in virtù del fatto che i toscani hanno chiesto l'anticipo della sfida di ritorno.

I RISULTATI - Tc Italia Forte dei Marmi – Junior Tennis Perugia 3-3

Singolari

Francesco Passaro b. Lorenzo Carboni 62 63

Walter Trusendi b. Skander Mansouri 67 64 64

Gian Marco Moroni b. Inigo Cervantes 57 63 61

Marco Furlanetto b. Gilberto Casucci 63 64

Doppi

Furlanetto/Carboni b. Passaro/Casucci 62 64

Mansouri/Moroni b. Trusendi/Cervantes 64 62