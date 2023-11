Campionato Italiano FISSW Stand up paddle, piazza d'onore per il team Trasimeno SUP ASD

Si è svolta ad Ortigia, in Sicilia, la finale del Campionato Italiano FISSW di Stand UP Paddle. Una finale che ha visto il team Trasimeno SUP, già campione a marzo della Winter Cup centrare la piazza d'onore di vice campione d’Italia.

La finale, nello specifico, ha assegnato tre titoli italiani di categoria titoli che nel dettaglio sono andati a Vira Lemekha nella Categoria Master Femminile, a Miriana Mangialasche nella Categoria Under 16 Femminile e a Cristian Bottausci nella Categoria Khauna Maschile. Bottausci è il coach e riferimento del team.

Ma le soddisfazioni per il Team Trasimeno SUP non sono finte qui. Dalla spedizione ad Ortigia tornano a casa con la medaglia d’argento nella Categoria Master Silvia Carletti, Tommaso Mencaroni nell'Under 16 più un bronzo per Giorgio Baldantoni (Gran Khauna).

La parole di Cristian Bottausci

A margine del successo ha parlato al portale TrasimenoOggi, Cristian Bottausci atleta e coach della Trasimeno SUP ASD: “Un successo cercato e frutto di un impegno costante e tantissimi sacrifici, gare effettuate in giro per l’Italia, passando dalla Sicilia, Sardegna fino al lago d’Orta in Piemonte".

E ancora: "È un grande onore vedere un piccolo club lacustre raggiungere il secondo posto in Italia, dietro a grandi e blasonate squadre che hanno base al mare. Grandi anche le soddisfazioni personali per il raggiungimento di 3 titoli italiani di categoria, a dimostrare che la passione e l’impegno sia come allenatore che come atleta, può portare a grandi risultati".

"Questo è il secondo successo di quest’anno - sottolinea Bottausci - dove ci ha visti trionfare nella Winter CUP FISSW come team e a raggiungere il titolo di campione d’inverno di categoria e quello Master per Vira Lemekha".

"Non so se riusciremo a ripetere un anno così straordinario - conclude il Tecnico - nel frattempo ci godiamo il momento che per noi è sicuramente storico”.