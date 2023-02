Criterium Umbro di Cross, oltre 600 partecipanti a Strozzacapponi. Pastorelli: “L’atletica, eccellenza della città"

Grande successo domenica 26 febbraio a Strozzacapponi per la quarta ed ultima prova del 14° criterium umbro giovanile di cross, nonché sesta prova del criterium umbro di cross assoluti master; assegnati i titoli regionali individuali Assoluti di cross corto e quelli di società giovanili. La kermesse è stata organizzata dalla Atletica Libertas Arcs Perugia. Sono stati oltre 600, infatti, i partecipanti che hanno sfidato le avverse condizioni atmosferiche dando vita ad una giornata ricca di emozioni e di gare.

Nel cross lungo Assoluto (8km) dominio dell’Atletica Winner Foligno che piazza al primo posto il campione regionale Thomas Sorci, davanti ai compagni di squadra Filippo Ferri e Giulio Moriconi. Nel femminile (4,8 km) primato per Irena Enriquez (Atletica Capanne), davanti a Elisa Ottobretti (Avis Perugia) e Simona Pasquali (Avis Perugia). Nella categoria over 60 sulla distanza di 4,8 km è ancora l’Atletica Winner Foligno a centrare il primo posto con Renzo Paradisi che precede Alberto Pelliccia della Libertas Orvieto e Claudio Mattioli dell’Avis Perugia.

Per ciò che concerne il cross corto (3km), nel settore maschile si impone Nicolò Bedini del Parco Alpi Apuane davanti a Stefano Marri della Csain Perugia, mentre nel femminile Giulia Giorgi dell’Arcs Cus Perugia davanti a Francesca Dottori dell’Atletica Fermo. Quella di domenica è stata, tuttavia, soprattutto la gara dei settori giovanili con moltissimi titoli in palio. Quello juniores (4,8 km) è andato ad Elena Ribigini (Arcs Cus Perugia) che ha preceduto Laura Ribigini (Arcs) e Linda Giorgi (Arcs), mentre tra gli Allievi si impongono Omar Fiki (2S Atletica Spoleto) e Alessandra Fruhbeck Moreno (Atletica Arcs Cus Perugia). Il titolo Cadetti va a Gabriele Pacelli dell’Iloverun Athletic Terni ed a Caterina Caligiana dell’Atletica Capanne. Infine nella categoria Ragazzi (1500metri) successi per Mattia Rosati (Ternana Marathon club) e Bianca Baiocco (Arcs Cus Perugia).

Grande spettacolo infine per i più piccoli, gli Esordienti: il femminile 10 (600 metri) ha premiato Sofia Ferretti dell’Arcs Perugia, il maschile 10 Godsent Jesuite Odia dell’Atletica Foligno; l’8 (400 metri) femminile Angel Maschera dell’atletica Capanne, il maschile Alessandro Sportellini dell’Atletica Capanne. Il 5 femminile (200 metri) ha visto il successo di Margherita Fusco, classe 2016, dell’Educare con il movimento Foligno e nel maschile Gabriele Romagnoli (classe 2016) sempre dell’Educare con il movimento Foligno.

“Anche quella di domenica nonostante il cattivo tempo – sottolinea l’assessore allo sport Clara Pastorelli – è stata una giornata di festa, come avviene tutte le volte in cui l’atletica è protagonista. Ringraziamo, dunque, la società Libertas Arcs Perugia per l’organizzazione impeccabile di questo evento spettacolare che ha visto convergere nella nostra città oltre 600 atleti di tutte le età, dagli Esordienti 5 classe 2016 agli over 60. Questa è la riprova che la disciplina dell’atletica è aperta a tutte le generazioni ed ha la capacità di aggregare giovani e veterani. L’evento di domenica, infine, ha confermato che Perugia si candida come città dell’atletica, disciplina che rappresenta per il nostro Capoluogo un’autentica eccellenza”.