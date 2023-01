Australian Open, Francesco Passaro avanti nelle qualificazioni al tabellone principale

Tre set con il punteggio identico per superare il ceco Luka Rosol. Francesco Passaro si aggiudica il primo turno delle qualificazioni per il tabellone principale dell'Australian Open, primo Slam dell'anno. Alla fine, nell'incontro che, a differenza delle gare del main draw si giocano sulla distanza "tradizionale" di due set su tre, il tennista perugino la spunta per 63 36 63 e vola al secondo turno.

L'avventura australiana per il talento dello Junior Perugia prosegue.