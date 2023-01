Australian Open, finisce con un derby il sogno del main draw per Passaro

È rinviato al prossimo anno il sogno di approdare al tabellone principale dell'Australian Open per Francesco Passaro.

Il tennista perugino esce sconfitto nel derby con Mattia Bellucci nel secondo turno delle qualificazioni per il passaggio al main draw del primo Slam dell'anno. Il match si è chiuso per 76 63 a favore del tennista lombardo. Per lui altro derby, con Darderi,verso il tabellone principale. Dove, comunque vada, ci sarà un altro italiano.