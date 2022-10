Antognolla, successo per la quinta edizione dell'open di golf

Giù il sipario sulla quinta edizione dell’Antognolla Open, torneo annuale dedicato ai partner di Antognolla Golf. Su oltre 90 partecipanti, ad aggiudicarsi il titolo di campione assoluto dell’edizione 2022 è stato Lars Spannenburg con 41 punti, ma sono stati tanti i premi assegnati durante la giornata.

Un evento ricco che oltre al torneo ha ospitato una masterclass guidata dall’head golf professional di Antognolla, Zeke Martinez e dedicata a coloro che desideravano migliorare la propria tecnica sotto la guida di un professionista. Come ormai tradizione ad Antognolla, inoltre, agli ospiti sono stati offerti i vini della cantina Famiglia Cotarella. Riccardo Cotarella, noto enologo italiano e consulente per i vigneti di Antognolla, ha inoltre fornito a ciascuno dei vincitori della gara una bottiglia di vino della sua cantina.

Occasione che consente agli appassionati di misurarsi in una competizione golfistica di qualità, l’Antognolla Open permette anche al resort di raccontarsi, illustrando agli ospiti scenari e progetti futuri.

César Burguière, direttore del Golf di Antognolla, ha dichiarato a margine della premiazione: “Questa è un'importante opportunità per ringraziarvi per la fiducia, la presenza costante e il supporto che ci fornite ogni giorno ad Antognolla. Apprezziamo la vostra amicizia e vi siamo grati per condividere con noi la nostra continua evoluzione. Lavoriamo con passione ogni giorno per offrirvi i migliori servizi e per rendere il tempo che trascorrete sul nostra campo da golf la migliore esperienza possibile. Come un buon vino, Antognolla Golf matura e migliora anno dopo anno, e non abbiamo dubbi che il VI Antognolla Open non farà eccezione”.

A far da cornice agli eventi della giornata è stato il Castello di Antognolla, edificio risalente al XII secolo che, sottoposto a interventi di restauro e ristrutturazione, verrà presto convertito in un resort di lusso.