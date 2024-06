Padel Arena Perugia Fastweb e la scuola Academy: risultati straordinari ai Campionati italiani di padel

“Risultati eccezionali” per il Padel Arena Perugia Fastweb e la sua prestigiosa scuola Academy ai recenti Campionati Italiani di Padel. “Gli atleti del nostro centro – hanno commentato da Padel Arena Perugia Fastweb – hanno portato a casa vittorie importanti, dimostrando ancora una volta l’eccellenza e la dedizione che caratterizzano la nostra scuola”. Per la categoria maschile U12 si è classificato primo Mattia Sergio Minelli, in coppia con Giovanni Miriello, per la categoria femminile U14 Emma Speziali, in coppia con Sophie Caruso, e per la categoria femminile U16: Matilde Minelli, in coppia con Vittoria Giraldi.

I campionati, che si sono svolti a Roma al Circolo Canottieri Lungotevere della Vittoria, hanno “visto i nostri atleti – spiegano da Padel Arena Perugia Fastweb – distinguersi affrontando un caldo torrido che ha messo alla prova la loro resistenza fisica e mentale. Un ringraziamento speciale va al nostro head coach Fabricio Cattaneo, maestro nazionale di padel, che con la sua esperienza e competenza ha guidato gli atleti dalla panchina, dispensando consigli e strategie vincenti. Insieme a lui, hanno contribuito al successo gli istruttori Federico Gonzales, Franz Angelini Simone Codovini e Francesco Pignattelli, che allenano quotidianamente i nostri giovani talenti, e Francesco Facchini a cui è affidata la preparazione atletica della nostra scuola padel per garantire la massima performance sportiva”.

“Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti dai nostri atleti – hanno concluso da Padel Arena Fastweb – ai quali auguriamo di proseguire con impegno e determinazione. Ora ci prepariamo ad affrontare la prossima sfida: la Coppa delle Regioni, che si terrà a Sibari, in Calabria dal 30 giugno al 5 luglio e dal 30 luglio al 4 agosto a Perugia nel nostro circolo Padel Arena Fastweb, dove gran parte dei nostri atleti dell’Academy sono pronti a sfidarsi e a rappresentare la nostra regione Umbria.”