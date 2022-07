Tennis, il perugino Passaro conquista titolo Atp e si proietta verso il tennis che conta. Tesei: "Orgoglio per la nostra terra"

Francesco Passato, dopo il successo al Challenger di Trieste, è stato ricevuto dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Accompagnato dal suo allenatore, Roberto Trapani, il talento dello Junior Perugia, centrando il primo titolo Atp, è salito alla posizione 144 della classifica mondiale. Ora avanti con San Benedetto del Tronto

"Questo giovane tennista rappresenta indubbiamente una promessa nel suo sport per il nostro Paese, ed un orgoglio per la nostra Terra e Comunità. Per questo, e come di consueto, gli abbiamo fatto dono della nostra bandiera, affinché nelle sue future competizioni e sicuramente vittorie, possa accompagnarlo e sostenerlo sempre" ha commentato la presidente Tesei.