Alcidi, prima vittoria nel Mini Challenge

Week end da incorniciare a Imola per il pilota tuderte Alessio Alcidi che sul circuito Emiliano è stato gran protagonista della terza prova del Mini Challenge Italia, campionato che si corre con le Mini Cooper nella versione più potente: la John Cooper Works. Alcidi iniziava il week end imolese nel migliore dei modi quando nella prima gara che si è corsa sabato 29 agosto sfiorava il podio classificandosi al quarto posto. Il capolavoro del portacolori del team Caal Racing arrivava nella gara di domenica dove, pur partendo dalla terza fila, era protagonista di una prova estremamente grintosa ed efficace che lo vedeva subito protagonista nel gruppetto di testa dove da una parte respingeva con sicurezza gli attacchi degli inseguitori mentre dall’altra attaccava con grinta le primissime posizioni riuscendo alla fine ad avere la meglio andando a vincere di misura sul leader del campionato Gustavo Sandrucci. “Dopo un anno difficile – ha commentato Alcidi – questa affermazione ci voleva proprio e rivolgo un sentito ringraziamento al team, che mi ha aiutato a mettere a punto la vettura . Il loro intervento è stato fondamentale e, se andiamo a vedere i risultati ottenuti fino ad oggi, ci sono una vittoria, un secondo posto, un terzo e due quarti. Come dire che il vento sembra essere proprio cambiato”. Una punta di amarezza invece per il suo compagno di squadra, Daniele Pasquali “Sono partito benissimo ed ero in testa ma poi mi hanno tamponato – queste le sue parole – così ho perso contatto con gli altri e mi sono ritrovato a guidare un’auto con il volante storto. Peccato, perché la mia Mini è a posto: il team ha svolto un lavoro eccezionale e anche l’errore commesso all’ultima curva che mi è costato il sesto posto”.



