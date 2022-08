A Gubbio la parola ai motori, Simone Faggioli prenota il successo

A Gubbio, nel sabato delle ricognizioni ufficiali, è Simone Faggioli l’autore del miglior crono di giornata con il tempo di 1’37”47 su prototipo Norma M20 Fc Zytek, ribadendo così le intenzioni di vertice e puntando con decisione alla tredicesima vittoria nella gara eugubina. Le prove ufficiali hanno quindi delineato i protagonisti che si contenderanno il podio assoluto e, rimanendo nel gruppo delle potenti biposto E2SC, in scia a Faggioli, risposte convincenti per sferrare l’attacco decisivo in gara sono arrivate dai siciliani Luigi Fazzino, leader fra gli under 25 con l’Osella Pa2000 Turbo Peugeot, e l’esperto Franco Caruso su Norma. Tra i tanti piloti umbri in gara un cenno particolare lo merita certamente l’eugubino Gianni Urbani, che quest’anno festeggia la sua quarantesima presenza alla gara di casa al volante di un prototipo Osella Motorizzato Honda con il quale punta a rientrare nella top ten dei migliori, ma è da segnalare anche la presenza del figlio Riccardo con una Audi di categoria TCR. Tra gli altri umbri in gara da rimarcare innanzitutto la presenza di due importanti scuderie locali, la Speed Motor, che schiera ben 12 piloti, e il cui Presidente Tiziano Brunetti fa da apripista al volante di un prototipo Ligier, e la Scuderia Città di Gubbio che schiera ben otto piloti. In gara anche la perugina Deborah Broccolini su Mini Cooper, il tuderte Daniele Filippetti con un prototipo Ligier, e, per la prima volta in una cronoscalata, il pilota perugino diversamente abile Gianluca Tassi che guida una Mini Cooper equipaggiata con i servocomandi Guidosimplex. Alle 9.00 di domenica mattina scatta gara 1 e a seguire gara 2 agli ordini del direttore di gara internazionale Fabrizio Fondacci e dell’aggiunto Roberto Bufalino. Il percorso di gara lungo la splendida Gola del Bottaccione sarà chiuso al traffico degli spettatori circa un'ora prima del via e le due salite saranno precedute da una parata di prestigiose GT stradali e da un bel gruppo di auto d’epoca. Domenica è pronta anche la diretta video su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) a partire dalle 10.30 e la diretta web sui social del CIVM a partire dalle 10.00.