Anche Vicky Piria in gara a Magione nella Smart E-Cup

Parte domenica a Magione il campionato italiano Energie Alternative, che vede in pista, uniche in Europa, una flotta di Smart Elettriche che si sfideranno in due gare che si preannunciano decisamente movimentate. Tra i partenti di questa prima prova sul circuito umbro anche una perugina, Vicky Piria, che sarà in gara per la prima volta con la Smart di Sport Mediaset. Giovane talento tricolore protagonista della W-Series, unico campionato europeo per vetture monoposto, Vicky, oggi ventisettenne, ha iniziato con il kart a soli 13 anni per poi passare alle monoposto con la Formula 2000 Light. Ha partecipato anche al campionato italiano di Formula Abarth cogliendo il suo migliore risultato proprio sulla pista di Magione. Successivamente ha gareggiato in GP3 ma anche nell’europeo di Formula 3 fino ad approdare alla W Series. La sua passione e il suo talento gli hanno anche permesso di diventare istruttrice di guida prima con Alfa Romeo, poi con Maserati e successivamente con Ferrari. La Smart E-Cup rappresenta per Vicky un’avventura del tutto nuova: “Ho guidato la macchina per la prima volta questa mattina nelle prove libere – afferma la perugina – è piccola , divertente e soprattutto ha una grande accelerazione. La pista la conosco molto bene e in gara cercherò di dare il meglio anche se dovrò confrontarmi con piloti molto più esperti di questa categoria”. La manifestazione di Magione sarà a porte chiuse come tutti gli eventi sportivi, ma le due gare della Smart E-Cup, in programma domenica mattina alle 8.30 e nel pomeriggio alle 19.30, si potranno seguire in diretta streaming sulla pagina Facebook del campionato, sulla pagina Facebook dell’autodromo, su quella di Linea Motori ma anche su sport Mediaset al link https://bit.ly/30JHdhK

