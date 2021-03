Un titolo europeo nel Ferrari Challenge per la CDP

Le recenti finali mondiali ed europee del Ferrari Challenge che si sono corse a Misano domenica scorsa ha visto il Team CDP De Poi gran protagonista nella gara della Coppa Shell. L’altoatesina Corinna Gostner, in gara al volante della Ferrari 488 con i colori della concessionaria Perugina, si è infatti aggiudicata il titolo europeo femminile della categoria disputando una gara impeccabile dove si è classificata ottava assoluta e prima tra le Ladies. “Siamo davvero orgogliosi di questo bel risultato – ha commentato Angelo De Poi – per noi il monomarca Ferrari è da sempre un impegno primario, e centrare questo bel risultato è motivo di grande soddisfazione. Oltre al titolo femminile vinto da Corinna vorrei anche sottolineare il bel risultato finale centrato dal padre Thomas Gostner, sempre al volante della Ferrari con i nostri colori, che si è piazzato quinto nella classifica del mondiale categoria Coppa Shell, mentre Corinna, oltre al titolo europeo, ha centrato il settimo posto nella classifica mondiale. Vorrei infine ringraziare da Massimo Pepe e il suo staff per il gran lavoro che hanno svolto ai box e in pista in maniera davvero impeccabile”.

