Trofeo Fagioli, prevenzione e sicurezza al top

Cosapevoli delle contingenze del momento e delle responsabilità a cui sono chiamati gli organizzatori della prova umbra del Campionato Italiano Velocità Montagna, che si disputa a Gubbio nel weekend del 23 agosto, hanno stretto una partnership con Umbra Control, società perugina di sistemi di sicurezza, per ottimizzare il pieno rispetto delle normative anti covid-19 che quest'anno caratterizzano l'evento. Una collaborazione che conferma il Comitato Eugubino Corse Automobilistiche ancora una volta all'avanguardia tra le massime cronoscalate europee, che quest'anno sono previste senza la presenza di pubblico. Umbra Control donerà al Trofeo Fagioli delle apposite mascherine insieme al proprio partner Login Security Technology di Sinalunga: un supporto che contribuirà ad assicurare le ideali misure di tutela per tutti i partecipanti all'evento. Inoltre, nel rispetto delle direttive previste dal protocollo varato da ACI Sport, prevenzione e sicurezza saranno garantite anche grazie alla presenza di 3 termocamere del produttore Hikvision. Si tratta di soluzioni portatili con rivelatori termici che consentono di misurare rapidamente la temperatura corporea anche se le persone sono in movimento, con elevata precisione e in tempo reale. Le termocamere saranno utilizzate nell'area paddock nei pressi dello stadio “Pietro Barbetti” e nel quartier generale della manifestazione con centro accrediti e segreteria al complesso di San Secondo per monitorare l'accesso di tutti i partecipanti. “Per l'edizione 2020 del Trofeo Fagioli sono richiesti accorgimenti essenziali rispetto alla situazione attuale - dichiara Luca Uccellani, presidente del Comitato Eugubino Corse Automobilistiche -; nell'interesse di tutti stiamo provvedendo a quanto sia necessario al rispetto delle regole e alla cura di ogni dettaglio organizzativo legato alla sicurezza. La partnership con Umbra Control è un altro passo fondamentale nella realizzazione dell'evento.” Al presidente del comitato organizzatore fa eco Mauro Marchi, Responsabile Commerciale di Umbra Control ed eugubino da sempre legato alla manifestazione sportiva “Contribuire allo svolgimento del Trofeo Luigi Fagioli in sicurezza significa sostenere un evento prestigioso per il nostro territori”. Un ulteriore contributo alla sicurezza arriverà anche grazie alla fornitura di 250 mascherine donate da Gianni Urbani, collaboratore e amico del Trofeo Fagioli, oltre che assiduo partecipante come pilota. Per i piloti italiani e stranieri le iscrizioni alla gara sono aperte fino a venerdì 14 agosto alle ore 12.00. La cronoscalata umbra quest'anno è seconda prova del Campionato e del Trofeo Italiano Velocità Montagna (CIVM e TIVM), oltre che round del Tricolore Bicilindriche e gara aperta alle Autostoriche. Pienamente sostenuto dal Comune di Gubbio, l'evento si svolgerà nel rispetto delle normative sportivo-sanitarie richieste e senza la presenza di pubblico.

