Gallery

Il team Trasimeno esce a testa alta dal primo appuntamento con l’European Woman’s Cup collezionando due podi importanti sul circuito del Mugello. Nella prima gara che si è corsa sabato 17 aprile la migliore delle tre pilote schierate dala squadra umbra è stata la campionessa in carica, la spagnola Beatriz Neila Santos, che è salita sul terzo gradino del podio. Nella gara di domenica Beatriz è scattata molto velocemente allo spegnersi del semaforo e si è portata al comando della gara. Dopo alcuni giri la spagnola ha dovuto cedere il primo posto, ma è rimasta nel gruppo di testa, in lotta per la vittoria. Quando mancavano due giri al termine, la gara è stata definitivamente fermata dalla bandiera rossa, esposta dalla Direzione di gara, a causa di una caduta alla curva della bucine che ha visto coinvolte due pilote. Neila Santos conquistava così la seconda posizione e saliva per la seconda volta sul podio del Mugello conquistando così punti importanti per la classifica che ora la vede in terza posizione con 37 punti. “Non è stata una gara semplice, anche perché rispetto a ieri la pista era in condizioni peggiori a causa del freddo ha commenato la giovane spagnola al termine del week end- Le mie avversarie oggi erano molto determinate e non è stato facile restare nelle prime posizioni. Sono comunque contenta di aver concluso al secondo posto e di aver raccolto altri punti per la mia classifica. Ora mi allenerò molto per farmi trovare pronta per la prossima gara di Misano, dove voglio puntare alla vittoria. Una grande ringraziamento al team Trasimeno che sta facendo un ottimo lavoro ed alla mia famiglia”.Il prossimo appuntamento del team Trasimeno con la European Women’s Cup è fissato per il weekend del 15 e 16 maggio al Misano World Circuit.