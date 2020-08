Powerlifting, Vittorio Simonelli si fa onore

La terza edizione del campionato italiano Powerlifting categoria sub junior di 65kg ha visto tra i protagonisti di primo piano il diciannovenne perugino Vittorio Simonelli che nella gara che si è svolta sabato scorso al Palafipl di San Zenone al Lambro (MI) ha dato vita ad una performance completa (squat con 172 Kg, panca con 127 Kg e stacco da terra con 197,5 Kg, per un totale di 497,5 Kg) conquistando il secondo posto assoluto. “Sono molto soddisfatto di questo risultato – ha commentato Simonelli – il Powerlifting è una specialità molto dura e mi sono confrontato con i migliori atleti italiani, sto seguendo un percorso di crescita e il secondo gradino del podio per me è davvero importante, ma ora è il momento di proseguire la preparazione in vista del prossimo appuntamento tricolore dove punto al titolo italiano”. Simonelli è allenato dallo spoletino Leonardo Palmieri e dal perugino Valerio Chiattelli nelle palestre Phoenix Fitness Studio di Perugia e Body Dream di Spoleto.



