Paolo Valeri gran protagonista a Magione nel Trofeo BMW

Paolo Valeri è sempre più protagonista della Coppa Italia Turismo, ed anche a Magione il pilota di Gualdo Cattaneo, in forza alla scuderia eugubina Speed Motor, ha centrato due nette vittorie incrementando così il suo vantaggio nel gruppo delle Bmw 318 ma anche nella speciale classifica del Trofeo Linea Motori riservato proprio alle Bmw 318 che gareggiano nella Coppa Italia. Per Valeri un doppio successo quello di Magione, che vale oro e che gli consente di prendere il largo nella classifica quando manca una sola gara, quella di Misano, al termine della serie. “La gara della mattina si è corsa sulla pista bagnata – ha commentato il pilota umbro – la pista era molto scivolosa ma non ho avuto difficoltà ad allungare sui miei avversari gestendo poi la gara senza problemi fino al traguardo. La seconda gara invece si è corsa sulla pista asciutta – prosegue Valeri - e nelle prime fasi ho visto Federico Lilli che si avvicinava parecchio, allora ho allungato un po' per tenerlo a distanza. Sono davvero contento di questo doppio successo sulla pista di casa” Nel Trofeo BMW della Coppa Italia da segnalare anche il secondo posto in gara uno del tuderte Rolando Bordacchini, anche lui in forza alla scuderia Speed Motor, il secondo posto del perugino Federico Lilli, in gara due e due eccellenti terzi posti per il perugino Stefano Bruè con i colori della Mariotti Racing di Magione. La giornata più che positiva della scuderia Speed Motor invece è stata completata dalle due belle vittorie del toscano Gabriele Giorgi al volante della VW Golf Gti nella categoria TCR - Dsg che in questa ocacsione si è piazzato anche terzo assoluto nella prima gara e secondo assoluto nella seconda gara, ma è da segnalare anche il doppio successo nella classe TCR sequenziale del pilota di Montefalco Giulio Valentini al volante di una Seat Leon preparata dal perugino Mirco Righi. .

