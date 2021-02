Paolo Valeri, obiettivo Euronascar

Dopo aver vinto il titolo della seconda divisione nella coppa Italia e il Trofeo BMW 318 Racing Cup per Paolo Valeri si prospetta una nuova avventura. Il pilota di Gualdo Cattaneo, in forza alla scuderia eugubina Speed Motor, ha infatti esordito al volante di una vettura Nascar messa disposizione dal team umbro due volte campione europeo: la Caal Racing di Todi. Nella giornata di sabato 6 febbraio Valeri ha sostenuto una lunga sessione di prove sulla pista di Magione, dove ha preso confidenza con il potente motore V8 di 5000 CC che equipaggia la vettura del team tuderte. Dopo un primo assaggio con la pista Valeri ha preso confidenza con la nuova vettura, migliorandosi giro dopo giro, e siglando alla fine una prestazione assolutamente interessante, a poco meno di due secondi dal record della pista per queste vetture. “E’ stata un’esperienza bella ed emozionante – ha dichiarato soddisfatto il driver di Gualdo Cattaneo – La Nascar è una macchina potente, che regala grandi soddisfazioni e con la quale ho migliorato costantemente durante l’arco della giornata”. Sulla stessa sintonia anche il team manager Corrado Canneori – “Valeri ha evidenziato subito un ottimo adattamento alla guida – ha affermato il preparatore di Todi – ha dimostrato di avere la stoffa per guidare questa vettura, e i tempi non mentono, sarebbe interessante averlo nella nostra squadra per il campionato europeo di quest’anno”. Ed in realtà, al di là di questo primo positivo test in pista, il campionato europeo Nascar è proprio l’obiettivo di Paolo Valeri: “Non è stato solo un test fine a se stesso – ha concluso – Ci sono buone possibilità di poter partecipare alla serie continentale 2021, per ora non c’è nulla di certo ma sono in corso colloqui con alcune aziende locali che potrebbero appoggiare il mio programma per questa stagione, spero proprio di poter concretizzare questa opportunità”.