Gubbio: ecco il torneo internazionale di tennis maschile dal 17 al 24 luglio

E' tutto pronto al Circolo Tennis Gubbio per l’Itf World Tour, torneo internazionale di tennis maschile città di Gubbio – Memorial Francesco Ledda. Dal 17 al 24 luglio il futuro del grande tennis si sfiderà sulla terra rossa dei campi di via Leonardo da Vinci: la manifestazione rappresenta infatti il punto di partenza, il trampolino di lancio di ogni tennista professionista, la prima competizione in cui vengono dispensati i punti Atp con i quali si stabilisce la classifica mondiale dei giocatori.

Negli anni sono passati tennisti quali Federico Coria e Tomas Martin Etcheverry, Benjamin Bonzì, Stefano Travaglia (oggi tutti sono entrati nella top 100 ATP). Degno di nota il fatto che nella prima edizione del torneo del 2016 abbia partecipato anche Matteo Berrettini, oggi 10 ATP, che causa infortunio limitò la sua presenza ad un paio di giorni di allenamento.



Quest'anno circa 950 sono state le richieste di iscrizione di atleti provenienti da tutto il mondo pervenute sul sito ufficiale dell’Itf, che saranno poi scremate in funzione della classifica Atp. Resteranno 64 giocatori: i primi 32 entreranno a far parte del tabellone principale, mentre gli altri 32 affronteranno le qualificazioni. I tennisti hanno ancora facoltà di cancellarsi dall’evento, ma ad oggi sono molti gli iscritti che suscitano tra gli appassionati un forte interesse. Tra questi Gonzalo Bueno, peruviano numero 6 del mondo junior e il francese Gabriel Dobru, giovane vincitore 2022 del Roland Garros Junior.

Non solo sport, ma anche divertimento. Nelle settimane del torneo non mancheranno gli eventi serali per intrattenere gli atleti, ma anche i numerosi soci che si riversano al Ct per assistere alle partite e per godersi un ambiente confortevole e dinamico. Il Circolo Tennis Gubbio è pronto ad una nuova stagione e a cogliere questa rinnovata sfida, per garantire alla città e ai suoi visitatori, una manifestazione sportiva di alto livello, senza dimenticare la socialità e il divertimento. Ingresso sempre libero.