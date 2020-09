Euronascar, la Caal Racing si impone a Vallelunga

Una vittoria ed un terzo posto nella prova inaugurale che si è corsa ieri sul circuito di Vallelunga portano la squadra di Todi subito al vertice della classifica dell’Euronascar. Nel primo appuntamento della stagione 2020 che si è corso sul circuito romano di Vallelunga il team guidato da Corrado Canneori, vincitore già di due titoli europei, ha subito imposto la sua legge con il giovane romano Gianmarco Ercoli che ha centrato il podio in entrambe le gare della giornata confermando non solo un ottimo stato di forma ma anche l’eccellente preparazione delle vetture messe in pista dalla squadra umbra. Nella prima gara il romano si inseriva subito nel gruppetto di testa conquistando alla fine il terzo gradino del podio. Ma il capolavoro arrivava in gara due con Ercoli che, partito dalla prima fila, prendeva subito il comando contenendo con autorità la pressione degli avversari che non gli hanno mai dato un attimo di tregua. Alla fine Ercoli concludeva vittorioso con un vantaggio di quasi due secondi nei confronti dell’ex campione di Formula 1 Jaques Villeneuve. E’ stato un avvio più che positivo – afferma con soddisfazione il team manager di Todi – una vittoria ed un terzo posto nella classe Pro sono davvero un bel risultato, abbiamo iniziato il campionato nel migliore dei modi dimostrando sul campo di avere le auto vincenti non solo nella classe pro ma anche nella classe 2 dove sono andati davvero bene Nicola Risitano, l’esordiente Giovanni Trione, e Arianna Casoli che ha vinto la classifica femminile in entrambe le gare”. Il prossimo appuntamento con l’europeo Nascar si correrà fra tre settimane sul circuito belga di Zolder dove la Caal Racing vorrà essere ancora protagonista di primo piano.

