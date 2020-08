Cristian Merli su Osella trionfa al fotofinish nel 55° Trofeo Luigi Fagioli

Una gara dalle forti emozioni risoltasi proprio nel finale con Cristian Merli che ha soffiato al grande rivale, Simone Faggioli, per soli sei decimi, il successo assoluto nella cinquantacinquesima edizione del Trofeo Luigi Fagioli, seconda prova del campionato italiano della montagna 2020. Per il pilota trentino si tratta del secondo successo consecutivo nella cronoscalata di Gubbio, al quale va aggiunto anche quello colto in occasione del Fia Masters corso sul tracciato umbro nel 2018. Nel rispetto delle normative anti covid-19, e quindi con l’assenza del pubblico, questa seconda prova tricolore ha ancora una volta dato spettacolo in entrambe le manches, con tante sfide ravvicinate che hanno coinvolto i 213 piloti al via. Il Comitato Eugubino Corse Automobilistiche, e la direzione di gara affidata all’esperto eugubino Fabrizio Fondacci hanno messo in campo tutta la professionalità organizzativa e di gestione dell'evento che il mondo delle cronoscalate gli riconosce, in un'edizione particolare per il quale è stata realizzata una diretta video curata da Arancia Live e trasmessa sia sul web sia in tv. Uno sforzo organizzativo ulteriore che si è aggiunto a tutti gli accorgimenti messi in campo per il rispetto dei protocolli tra mascherine, autocertificazioni e “zone protette” con tanto di vigilanza e triage in un momento che lo stesso CECA non ha voluto “nascondere”, assegnando il Memorial Angelo e Pietro Barbetti a tutti gli operatori della sanità italiana che hanno combattuto e tuttora combattono la pandemia, iniziativa apprezzata dallo stesso ministro della salute Roberto Speranza. Tornando ai motivi sportivi dell'evento, Merli e il prototipo monoposto Osella hanno vinto entrambe le gare coprendo il tracciato eugubino con il tempo totale di 3'08”14, mentre sul terzo gradino del podio eugubino, alla presenza dell'amministrazione comunale e dello stesso sindaco Filippo Mario Stirati, è quindi salito un raggiante Cubeda. Il pilota catanese era all'esordio stagionale con la Fa30 con rinnovato propulsore Zytek by Lrm ed è stato l'unico protagonista, anche in prova, a riuscire a mantenere un passo ravvicinato rispetto ai duellanti di vertice. In gruppo CN, invece, nel duello tra le Pa21 Honda come avvenuto al sabato è il calabrese campione in carica Rosario Iaquinta ad avere la meglio sul padrone di casa Gianni Urbani. Convincente ma sfortunata invece la prova dell’orvietano Michele Fattorini, che aveva concluso gara 1 al sesto posto assoluto, per poi incappare nella rottura di un semiasse nella seconda frazione di gara. Miglior umbro al traguardo proprio davanti a Urbani è stato invece il giovane tuderte Alessandro Alcidi che ha così ricevuto il Memorial Mauro Rampini grazie all’eccellente prestazione della sua monoposto Speed Motor 01 con telaio Caparo e motore Kawasaki da 1400cc. Tra gli altri risultati di rilievo dei piloti locali da segnalare i successi tra le vetture turismo dei perugini Marco Paletta e Nicola Merli, entrambi su Peugeot, mentre nella Coppa Dame pieno successo umbro grazie alla perugina di Corciano Deborah Broccolini su Mini Cooper.

