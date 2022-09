Comodità, prestazioni e versatilità, il SUV tedesco per eccellenza si evolve

Il mondo dei SUV si arricchisce quasi giornalmente di nuove protagoniste, seguendo quell'onda lunga che vede questo segmento come il più influente e amato dei giorni nostri. Tra tutte però spicca un'auto che di questa tipologia di vetture ha scritto pagine di storia molto importanti e che è già arrivata alla terza generazione, la BMW X1, una entry-level a cui questa definizione sta davvero stretta, dati i tanti optional dei quali è dotata.

Un SUV adatto ad ogni esigenza

Da sempre sinonimo di comfort misto a prestazioni, la nuova X1 è una vettura facile da guidare e adattabile a qualsiasi tipo di situazione: dalla quotidiana giungla cittadina alla gita fuori porta, passando per i più impervi percorsi di montagna. Un'auto dallo spirito competitivo, adatta a tutti e che al momento del lancio si presenta con quattro diverse motorizzazioni – due a benzina e due diesel – alle quali successivamente si aggiungeranno la full electric iX1 xDrive30, un paio di modelli ibridi plug-in e altri due con tecnologia mild hybrid.

Una vettura completa in ogni sua parte, in cui non mancano sistemi di infotainment e di assistenza alla guida e al parcheggio all'avanguardia, che ne amplificano comodità e maneggevolezza, definendone ancora di più la linea orientata al futuro. Una versatilità senza precedenti che si unisce agli interni accattivanti e sofisticati, con degli equipaggiamenti di serie – come il bracciolo “fluttuante” con pannello di controllo integrato e il vassoio per smartphone con illuminazione indiretta – che fanno invidia alle sorelle più “grandi” e contribuiscono a definirne un'abitabilità unica nel suo genere. Disponibili di serie anche il climatizzatore automatico bizona, il volante in pelle Sport, il sistema di navigazione BMW Maps e il sensore pioggia per i fari ad attivazione automatica.

Insomma, stiamo veramente parlando di una vettura super accessoriata che si presenta come entry-level dal carattere premium di un brand che non smentisce neanche stavolta gli altissimi canoni che l'hanno reso famoso in ogni angolo del pianeta.



Il posto migliore per provarla

Per avere un contatto diretto con la nuova BMW X1 il consiglio è quello di correre da A.D. Motor, il punto di riferimento BMW e MINI di ogni umbro. Con 15 anni di storia A.D. Motor è presente in Umbria con le sedi di Perugia e Foligno. Un'importante realtà del centro Italia che ha come obiettivo la totale soddisfazione del cliente e che mette a disposizione di questo uno staff di consulenti esperti e altamente specializzati, capaci di affiancarlo e consigliarlo in tutte le fasi dell'acquisto e anche oltre. Ampia inoltre è la scelta di auto in pronta consegna, a Km0 e di usato garantito.

Per saperne di più sul mondo A.D. Motor basta andare in una delle sedi o visitare il sito internet dove, tra le altre cose, è possibile conoscere tutte le promozioni.