Tetti e strutture in legno, una soluzione economica e rispettosa dell’ambiente

Il legno, un materiale che ci fornisce la natura e che nelle costruzioni edilizie vanta uguali caratteristiche di robustezza ma anche di leggerezza e di resistenza meccanica, pari a quelle in ferro o in cemento.

Una struttura in legno ha una resa estetica più gradevole, e spesso queste realizzazioni vengono lasciate a vista. Il costo è decisamente competitivo, anche perché i processi di lavorazione richiedono molta meno energia rispetto ai processi di produzione del cemento o dell’acciaio.

Con il legno si possono realizzare diverse strutture come tettoie, pergole, tetti ma anche intere abitazioni. In questo specifico settore la Pesciarelli Bigmat è un’azienda in grado di progettare e realizzare strutture in legno di tutti i tipi e per ogni esigenza, avvalendosi di un proprio settore di progettazione e di un centro specializzato per il taglio, la lavorazione e la posa in opera delle strutture in legno.