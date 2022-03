Brand coreano, servizio Made in Italy: a Perugia arriva il SUV iper-tecnologico

Quando due culture sinonimo d’eccellenza si incontrano, il risultato non può che essere altrettanto eccellente. È il caso di Kia, noto brand coreano dell’automotive, il quale ha deciso di affidarsi a dealer italiani della massima esperienza e affidabilità.

Nella zona di Perugia e dintorni, la scelta è ricaduta, non a caso, su Romeoauto, un riferimento da oltre 40 anni in Umbria diventato, oggi, l’unica concessionaria ufficiale Kia nella provincia di Perugia, con i suoi sei showroom.?

? Il nuovo Kia Sportage negli showroom di Perugia

Una collaborazione che nasce, in questo nuovo anno, sotto i migliori auspici e, soprattutto, con una grossa novità: il lancio del nuovo Kia Sportage, l’ultimo SUV prodotto in casa Kia. Con un design raffinato e orientato al guidatore, questo SUV dall’animo sportivo, propone un’architettura completamente nuova, che si avvale di tecnologie all’avanguardia non solo in plancia e in tema di assistenza e sicurezza alla guida, ma anche a livello di motorizzazione.

? Un unico SUV, tante forme di ibridazione

I riflettori sono puntati proprio su quest’ultimo aspetto, che offre 5 diverse motorizzazioni, quattro delle quali rappresentano il non plus ultra della moderna tecnologia di ibridazione elettrica, e tutte disponibili con cambio manuale a sei marce o doppia frizione a sette rapporti:

• Kia Sportage benzina: un classico 1.6 T-GDI da 150 CV o da 180 CV;



• Kia Sportage benzina mild hybrid: unisce l’ibridazione leggera alla suddetta alimentazione a benzina;

• Kia Sportage full hybrid: basata sempre sul 1.6 da 180 CV, al quale si abbina però un’unità elettrica da 44 kW e una batteria da 1,5 kWh, per una potenza totale combinata di 230 CV;



• Kia Sportage hybrid plug-in: 265 CV totali, con pari motore termico, propulsore elettrico da 67 kW e batteria da 13,8 kWh di capacità, per un’autonomia a zero emissioni di 60-65 km.



• Kia Sportage diesel mild hybrid: vera novità ibrida di casa Kia, questo motore 1.6 da 136 CV è equipaggiato con sistemi avanzati per il controllo delle emissioni SCR, così da ridurre al minimo le emissioni di sostanze inquinanti come NOx e particolato.

Tecnologie all'avanguardia al servizio dell'automobilista

Ampio spazio alla tecnologia ibrida, dunque, ma anche alle tecnologie applicate ai più avanzati sistemi di assistenza alla guida. Tre su tutti? Il cruise control adattivo, che rallenta automaticamente in curva in base ai dati del navigatore, la frenata di emergenza automatica al riconoscimento di ciclisti e pedoni, e il parcheggio da remoto del mezzo con il solo utilizzo dello smartphone.

Ma non solo, perché Kia non molla la presa tecnologica neanche in plancia, dove a farla da padrone sono il sistema di infotainment connesso in rete e gli ampi schermi digitali che riducono la presenza di pulsanti fisici.

? L’eccellenza di un riferimento tutto italiano: Romeoauto è una garanzia

E allora, se con Kia Sportage, il brand coreano ha immesso sul mercato la sua dose di eccellenza tecnologica, a far da contraltare sul fronte italiano è proprio Romeoauto, che aggiunge tutto il corredo di servizi e di grande esperienza nella consulenza al cliente per il quale è diventato un punto di riferimento sul territorio. Tutte le sedi di Romeoauto, infatti, offrono impeccabili servizi di pre e post-vendita, dall’officina alla carrozzeria, fino agli pneumatici e ai ricambi e accessori originali Kia, passando ovviamente per vantaggiosi servizi finanziari e assicurativi.

Se poi, a tutto questo, aggiungiamo la garanzia di 7 anni su tutti i mezzi della gamma, dalla city car Picanto fino allo spaziosissimo Sorento, diventa chiaro come il nuovo SUV Kia Sportage non poteva trovare casa migliore di Romeoauto.