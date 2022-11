La società regionale per lo sviluppo economico dell’Umbria promuove le opportunità dei bandi NextAppennino in occasione di Eurochocolate

La kermesse del cioccolato, con il suo vasto pubblico, è stata un’occasione importante per presentare le misure, i bandi e gli strumenti gestiti dalla società regionale per lo sviluppo economico dell’Umbria per il sostegno alle imprese ed il lavoro delle Agenzie di Sviluppo del Centro Italia per il Fondo complementare al PNRR Nextappennino