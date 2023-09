Scarpe, molto più di un semplice accessorio

Le scarpe sono un accessorio irrinunciabile nella vita di tutti i giorni che, per alcuni, rappresenta una vera e propria passione.

Icone di stile e perfetto completamento di un outfit, esse sono anche in grado di raccontare molto della personalità di chi le indossa.

Le proprie preferenze in fatto di calzature, infatti, svelano alcuni aspetti del modo di essere.

Optano per le sneakers, per esempio, le persone tendenzialmente pratiche e sicure di sé, mentre gli anfibi e gli stivaletti vengono preferiti da caratteri un po’ più decisi, quasi 'aggressivi'.

I tacchi, oltre che essere manifestazione di femminilità, sono anche indicati per farsi notare.

Anche la scelta dei colori ha una sua valenza: le tonalità più accese e vivaci, ad esempio, sono preferite dalle persone espansive, che non hanno difficoltà a relazionarsi con gli altri, mentre le sfumature più scure e neutre sono, solitamente, preferiti dalle persone più pacate e riservate.

Insomma, ad ognuno la sua scarpa.

Naturalmente, quando si decide di acquistare delle calzature, queste non devono solo essere belle, ma è importante optare per prodotti di elevata qualità, che risultino comodi e confortevoli.

Giuliana Faina Calzature è il luogo perfetto dove trovare le calzature ideali.

Offre, infatti, una selezione di scarpe, borse, pelletteria e accessori uomo-donna dei migliori brand italiani e internazionali, tra cui Premiata, UGG, Mou, Birkenstock, Blundstone; sul sito si possono scoprire tutti i prodotti e i marchi disponibili.



Una tradizione di famiglia

Il negozio vanta una grande esperienza, fondata su una lunga storia di passione per le calzature.

È nel lontano 1973 che Giuliana apre una bottega di paese, in provincia di Perugia.

I consensi non tardano ad arrivare: vengono molto apprezzate, infatti, la professionalità e la cortesia della proprietaria, che si dimostra capace di scegliere e consigliare calzature artigianali di qualità e buon gusto.

Verso la fine degli anni ‘80, la sede del negozio viene trasferita presso la location attuale, ma rimangono inalterate la cura e l'attenzione riservate sia alla selezione delle scarpe che ai propri clienti.

La passione di Giuliana si tramanda al figlio Roberto che, nel 1991, entra in azienda; in seguito, gli si affianca la moglie Federica e, insieme, prendono le redini dell’Azienda, continuando a farla sviluppare e crescere mantenendosi al passo coi tempi.

Si sono occupati di aprire la pagina Facebook e il profilo Instagram, nonché di realizzare l’e-commerce di Giuliana Faina Calzature, dove è possibile trovare tutto l’assortimento presente in negozio.

I canali online sono stati particolarmente importanti durante il difficile periodo di pandemia; hanno, infatti, permesso di mantenere il contatto con i propri clienti, anche a distanza, riconfermando il reciproco rapporto di fiducia.

Una relazione costruita e rafforzata con gli anni, fatta di prodotti di qualità, professionalità e rapporto umano e che ha permesso, all’Azienda, di diventare un vero e proprio punto di riferimento per le calzature.

Per questo, Giuliana Faina Calzature ha deciso di condividere, con i propri clienti, un traguardo importante.

Festeggiare insieme i 50 anni di attività

Quest’anno, Giuliana Faina Calzature celebra il 50° anno di attività e, per l’occasione, ha organizzato un evento speciale, un’occasione per stare insieme e scoprire le novità in serbo per la nuova stagione.

Domenica 24 settembre, dalle ore 18.00, verrà offerto un piccolo aperitivo durante il quale verranno presentate anche le nuove collezioni.

Un’occasione per rinnovare l’impegno e la volontà di crescere, insieme, da un nuovo punto di partenza.