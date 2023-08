L’attenzione ai dettagli come chiave del successo

In una città dalle antiche vie lastricate e dalla ricca storia culturale, un locale dal fascino antico delle cose fatte bene di un tempo, è pronto ad accogliere i suoi ospiti nelle calde serate estive.

Il grande successo raggiunto negli ultimi anni dimostra che la posizione non è l'unico aspetto determinante: certo il centro di una grande città può rivelarsi un vantaggio, ma il segreto di questa “bottega” è nascosto in una combinazione unica di fattori, che la rendono un punto di riferimento per i buongustai di tutto il mondo.

Ci troviamo a Perugia, dove un'esperienza gastronomica unica è assicurata a chiunque scelga La Prosciutteria.

Una “bottega” che combina tradizione e modernità

Immersa nel cuore di Perugia, in uno spazio inserito nell’affollato panorama della ristorazione cittadina, La Prosciutteria è una piccola gemma incastonata in un palazzo nobiliare. La sua posizione strategica, conferisce un'atmosfera suggestiva che abbraccia i visitatori sin dal primo istante.

L’unicità della location non deve però far ingannare. Non parliamo di un ambiente formale, bensì caloroso e familiare. La convivialità è infatti il leitmotiv, poiché ogni tavolo diventa un punto di incontro tra amici, famiglie e viaggiatori, uniti dalla passione per i sapori autentici e il calore dell'ospitalità italiana.

Ma ciò che rende davvero unico questo locale è la qualità dei suoi prodotti, in particolare i taglieri.

Con amore e dedizione, La Prosciutteria seleziona le migliori prelibatezze provenienti dal territorio circostante, valorizzando le eccellenze locali e offrendo ai suoi ospiti una vera e propria sinfonia di gusti e profumi.

Ogni tagliere è una rivelazione di sapori autentici e tradizioni locali, un viaggio culinario tra le prelibatezze artigianali.





Una favola diventata realtà: dall’impresa familiare a locali in tutta Italia

La storia de La Prosciutteria, come una favola diventata realtà – fatta di sogni, impegno, lavoro e passione – ha origine da una magia iniziata sulle colline del Chianti.

Nata come punto vendita di un’azienda agricola a conduzione familiare, dal 2012 ad oggi, ha raggiunto regioni quali Umbria, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Lombardia, aggiudicandosi nell’ultimo delle location a dir poco esclusive.

Con la sua atmosfera accogliente e grazie alla qualità dei prodotti offerti ha iniziato a farsi strada nel cuore dei suoi ospiti: ogni tagliere proposto racconta una storia, svelando l'anima autentica del brand.

L'attenzione alle peculiarità locali, il legame col territorio e l’ambiente conviviale hanno contribuito a fidelizzare la clientela, creando un seguito affezionato di avventori che ritornano sempre con gioia. Dopo 5 anni di successi e di fidelizzazione dei clienti, il ristorante ha raggiunto traguardi eccezionali, diventando un vero punto di riferimento per i cittadini di Perugia e per i turisti di passaggio.





La Prosciutteria Perugia si allarga: aumentano metratura e coperti

La Prosciutteria è dunque diventata una destinazione ambita, dove vivere una serata in buona compagnia e condividere un'esperienza culinaria da raccontare. Ogni visita è un'opportunità per lasciarsi trasportare dai sapori autentici delle prelibatezze locali.

La passione dei fondatori e dello staff, unita alla storicità del luogo in cui sorge la location, danno al ristorante un sapore di autenticità e conferiscono un valore aggiunto difficile da eguagliare.

Tale reputazione ha portato ad una sempre maggiore affluenza di clienti, tanto da render necessario un ampliamento del locale. Condotto dalla mano sapiente di Andrea Tascini, da agosto il ristorante raddoppierà sia le sedute che le metrature della “bottega”.





Un’atmosfera tutta da scoprire

Con il suo fascino unico e l'atmosfera conviviale che si respira tra i tavoli, la Prosciutteria Perugia è pronta ad accogliere i propri ospiti con calore e passione, per un viaggio gastronomico senza eguali. Ogni piatto, curato con attenzione e impegno, delizierà anche i palati più esigenti, con sapori autentici.

Per ricevere maggiori informazioni, prenotare un tavolo e non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica, è possibile consultare il sito internet ufficiale de La Prosciutteria.