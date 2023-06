Saltare in sella a una moto, una passione irrinunciabile

Chi ama le moto di certo non si fa scoraggiare da freddo e brutto tempo per cogliere l’occasione di farsi un giro, ma l’arrivo della bella stagione invoglia e rende più agevole rispolverare la propria ‘due ruote’.

Infatti, muoversi con questo veicolo, spesso non è una semplice necessità, ma una vera e propria passione, in grado di offrire una scarica di adrenalina ogni volta che, con un colpo di polso, si accelera.

Inoltre, è un mezzo che offre un senso di libertà e di comunione con l’ambiente circostante, permettendo di godersi il paesaggio, il clima, i suoni e gli odori che si incrociano lungo il percorso.

Da non sottovalutare, poi, i benefici psico-fisici dell’andare in moto: aiuta a ridurre lo stress, a stimolare il cervello, a migliorare l’equilibrio e la coordinazione.

Insomma, non c’è bisogno di scuse per montare in sella e regalarsi un momento di assoluta libertà.

La cosa fondamentale è prendersi cura della propria moto, utilizzando accessori all’altezza delle prestazioni della due ruote che si possiede.

Per poter acquistare in totale sicurezza questi prodotti specifici, ci si può rivolgere a Bep’s, storica catena di negozi che offre un’ampia gamma di articoli adatti a qualsiasi esigenza legata non solo alle moto, ma anche ad auto e bici.

Offrire sempre qualità e convenienza

Bep’s è una storica azienda trevigiana che opera nel settore dei veicoli a due e quattro ruote. Fondata negli anni '60 da Ferruccio Battaglia (soprannominato ‘Bepi’), ha saputo anticipare le esigenze del mercato grazie a intuito e passione.

Questo approccio ha permesso a Bep’s di vivere una crescita costante, mantenendo il focus sulla propria mission: offrire un’ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi competitivi, per poter soddisfare le esigenze di tutti i clienti che scelgono di rivolgersi ai relativi shop.

Oggi, Bep’s si conferma leader nel campo degli accessori e dei ricambi per auto, moto e bici, con oltre 100.000 articoli disponibili, selezionati con cura tra le proposte più interessanti del settore. Come nel caso del reparto moto, fornito delle migliori linee di abbigliamento e caschi disponibili sul mercato.

La vasta gamma di articoli copre le necessità di tutti gli utilizzatori delle due ruote. Dagli appassionati di moto sportive agli amanti dei viaggi touring, potranno trovare in Bep’s un partner affidabile e competente su cui contare in ogni occasione.

Inoltre, l’Azienda dispone di un sito e-commerce, per consentire a chiunque di acquistare i prodotti desiderati con praticità e comodità.

Apertura nuovo punto vendita a Corciano

L’approccio innovativo di Bep’s ha permesso all’Azienda di travalicare i confini del Veneto, espandendosi anche in Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Ma la crescita non si ferma.

Per aumentare la capillarità sul territorio e raggiungere sempre più persone, l’8 giugno Bep’s aprirà il primo punto vendita in Umbria, a Ellera di Corciano (Perugia), in via Filippo Turati.

Presso il nuovo shop sarà possibile reperire una vasta gamma di prodotti in linea con la propria passione per la moto: abbigliamento uomo/donna, caschi e protezioni delle migliori marche, sia per la strada che per l’off-road.

Inoltre, è possibile trovare tutto il necessario per mantenere al meglio la propria due ruote, come i ricambi specifici disponibili in 72 ore, o i prodotti per una corretta manutenzione e pulizia del mezzo.

Al fine di celebrare l’inaugurazione, Bep’s ha pensato di omaggiare i partecipanti con uno dei 500 regali in palio (disponibili fino ad esaurimento scorte).

Per ottenere il proprio regalo, sarà sufficiente iscriversi all’evento di apertura del punto vendita di Corciano, quindi presentare la mail, ricevuta in fase di iscrizione, alle casse del negozio.

Per rimanere aggiornati riguardo tutte le novità, è possibile visitare il sito di Bep’s e la pagina Facebook dedicata.