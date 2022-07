Furti e rapine in aumento: come proteggersi

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fenomeno delle rapine è in aumento ed è destinato ad aumentare ancora in futuro. La difesa della propria casa, o del proprio esercizio commerciale, è quindi ancora più importante a fronte dell'utlilizzo di tecniche sempre più raffinate da parte dei ladri.

Per questo motivo è necessario adeguare le proprie case o i propri negozi con dispositivi consoni, in grado di mettere in difficoltà qualsiasi persona interessata ad introdursi illecitamente.

Come prevenire furti e rapine

Rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di furti e rapine è proprio l’obiettivo di Saet Umbria, l’azienda guidata da Simone Toma s sini, leader nei sistemi di protezione della casa e degli esercizi pubblici che oggi propone un nuovo e più efficace sistema che consente una migliore e più rapida interconnessione tra gli impianti di allarme installati presso gli operatori economici e le centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, facilitandone l'allertamento in caso di rapine o la ricostruzione delle dinamiche dell'evento.