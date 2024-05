In due c’è più gusto: scopri il nuovo locale a Perugia

Giugno non rappresenta solo l’arrivo dell’estate e del caldo, ma anche un evento speciale per Perugia; la città infatti vedrà l’inaugurazione del secondo locale Menchetti, evento che segna un importante traguardo con l’apertura del nono punto vendita a gestione diretta. Situato in via Gerardo Dottori, nell'area industriale di San Sisto, il nuovo locale riflette l'impegno e la dedizione riconosciuti dai cittadini per la qualità dei servizi offerti.

Il motto è "In Due c’è Più Gusto", e l’azienda continua a espandere la sua presenza sul territorio, puntando a conquistare un pubblico sempre più vasto grazie a una formula che combina tradizione e innovazione.

Un'offerta completa dalla colazione alla cena

Il nuovo locale di Menchetti offrirà una gamma completa di servizi per soddisfare ogni momento della giornata, dalla colazione alla cena. La caffetteria proporrà una selezione di caffè di alta qualità e una vasta scelta di pasticceria artigianale, ideale per iniziare la giornata con la giusta carica. A pranzo, i clienti potranno scegliere tra una varietà di piatti gourmet, mentre nel pomeriggio la merenda sarà allietata dalla deliziosa pizza alla pala. Per l'aperitivo, il menù prevede taglieri assortiti e piatti da gustare, proseguendo fino alla cena con un menu che include pizza tonda e hamburger gourmet. Un’offerta diversificata che garantisce un’esperienza gastronomica completa, capace di soddisfare i palati più esigenti.

Tutti invitati all’inaugurazione

L'inaugurazione del nuovo locale Menchetti rappresenta un’occasione speciale per scoprire le eccellenze culinarie del brand in un ambiente accogliente e raffinato. L'evento del 1° giugno sarà una festa aperta a tutti, con degustazioni, sorprese e la possibilità di conoscere da vicino la filosofia che ha reso Menchetti un punto di riferimento nel settore della ristorazione. Siete tutti invitati a partecipare a questa celebrazione, per vivere un’esperienza unica e scoprire perché "In Due c’è Più Gusto".

Non perdete l’occasione di essere parte di questo momento speciale, in via Gerardo Dottori, San Sisto a Perugia!