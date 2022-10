Noleggio a lungo termine, è boom tra i privati

Nato per rispondere alla richiesta sempre più preminente di aziende e liberi professionisti il noleggio a lungo termine di automobili si è con il tempo affermato anche tra i cittadini privati. È in costante crescita infatti il dato che vede sempre più automobilisti preferire questa tipologia di contratto all'acquisto della vettura.

Tra i tanti motivi c'è sicuramente quello economico, è infatti stimato che noleggiare una macchina a lungo termine è più conveniente che acquistarla, senza contare che una volta scaduto il periodo di noleggio, l'automobilista può scegliere, senza costi aggiuntivi, di prorogare il periodo in questione, scegliere un’altra vettura oppure chiudere il contratto.

La nuova tendenza ha portato all'inevitabile nascita e sviluppo di store totalmente dedicati a questo tipo di noleggio. Il caso più eclatante è quello di Arval, leader del settore in Italia.

Per una mobilità moderna e sostenibile

Presente nel nostro Paese dal 1995, Arval gestisce oggi più di 243.000 veicoli a livello nazionale e oltre 60.000 clienti. Una struttura commerciale che pone l'automobilista al centro e che punta al continuo rinnovamento, con un'offerta sempre al passo con i tempi, sostenibile, personalizzata, ricca di soluzioni di mobilità innovative e che si rivolge indistintamente a: privati, professionisti, PMI e grandi aziende.

Molteplici le tipologie di contratto proposte presso gli Arval Store: Noleggio Leggero, adatto ai “light users”, che prevede il noleggio dell’auto per 60 mesi e 40.000 chilometri inclusi; Arval Flix Lease col quale è possibile noleggiare un'auto nuova per un periodo minimo di 6 mesi allo scadere dei quali si è liberi di restituirla o di continuare a tenerla e Arval Adaptiv, innovativo servizio in abbonamento con cui si può noleggiare un’auto per un periodo minimo di un mese allo scadere del quale si può decidere di riconsegnarla e terminare il noleggio o scegliere una vettura diversa.

Un nuovo Arval Store a Perugia

Già presente con i propri store a Torino, Milano e Firenze, il 15 ottobre Arval ha inaugurato la nuova sede a Perugia, in collaborazione con Car One, importante realtà automobilistica del territorio.

Tra le altre cose Arval Store Perugia offre l’opportunità di accedere all’usato certificato e garantito Arval AutoSelect con una flotta di veicoli che hanno avuto Arval come unico proprietario, sottoposti a un regolare programma di manutenzione e che non hanno subito incidenti rilevanti.

Per saperne di più l'invito è quello di recarsi presso la nuova sede perugina, sita in via Valtiera 93, e di visitare i siti Car One e Arval Italia.