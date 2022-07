Nissan Ariya, il rivoluzionario crossover elettrico al debutto a Perugia: ecco dove

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

C rossover elettric o dalle forme dinamiche, Nissan Ariya si presenta con un design personale, sottolineato dal tetto quasi da coupé e dalle sottili luci a led.

Nissan Ariya nella versione base ha la trazione anteriore, una batteria da 63 kWh e 218 cavalli, ma ci saranno anche le versioni con batteria da 87 kWh, per un’autonomia omologata maggiore



Sviluppata dalla casa, quest’ultima agisce su freni e propulsori per migliorare la tenuta di strada e, soprattutto, limitare il beccheggio in accelerazione e frenata senza ricorrere a costose sospensioni attive a controllo elettronico. Su tutte le Nissan Ariya il caricatore di bordo accetta fino a 22 kW dalle più diffuse colonnine a corrente alternata, mentre con quelle più rapide, a corrente continua, si arriva a 130 kW passando così dal 10 all’80% di carica in 35 minuti.