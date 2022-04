Amore e rispetto per l’ambiente: come il design cambia forma in cucina

Le circostanze storiche e sociali ce lo continuano a ripetere: abbiamo bisogno di un nuovo stile di vita. Un mondo completamente rinnovato, dove il rispetto per l’ambiente circostante dev’essere un dato di fatto. Ma come conciliare il rispetto e l’eticità anche nelle questioni pratiche?

Un esempio su tutti è quello dedicato all’arredamento di una casa. Da sempre, il luogo in cui abitiamo dovrebbe rispecchiare i nostri valori più intimi ed esprimerli nel modo più creativo e accogliente possibile. Molto spesso, però, questa ricerca non avviene, dal momento che la necessità di convenienza e il tempo ridotto possono prendere il sopravvento.

LiFE, tra design italiano e qualità tedesca

Da qui nasce il bisogno di aziende forti, con valori universali e sostenibili, in grado di accompagnare il cliente verso scelte importanti. LiFE Cucine è un’azienda dalla spiccata identità: la cucina proposta dall’azienda è un impegno verso il pianeta, una vera e propria scelta naturale e sostenibile, che nasce dall’importanza di restituire alla Terra ciò che le viene quotidianamente tolto.

Ogni cucina progettata e realizzata da LiFE è il perfetto mix tra il design italiano, da sempre sinonimo di garanzia e creatività, e qualità tedesca, innovativa e resistente, riconosciuta dalle più importanti certificazioni internazionali. Per la prima volta queste due culture dialogano in cucina e si fondono in un concept unico, dove l’etica e la sostenibilità si sposa perfettamente con la concretezza e la robustezza dei materiali.

Eleganza e autorevolezza

Numerose e differenti le soluzioni proposte da LiFE per la cucina: dall’eleganza della finitura noce all’acciaio spazzolato (steel), in grado di conferire allo stesso tempo raffinatezza e modernità, passando per le soluzioni più classiche di legno e acciaio. Il catalogo delle cucine LiFE è un vero e proprio percorso naturale, in grado di risuonare nei confronti del cliente la particolarità e la ricercatezza delle materie prime.

Le cucine LiFE sono certificate per sostenibilità energetica e per efficienza nella gestione delle emissioni, oltre ad essere aderenti alle direttive ONU Klimapact. Un cliente che decide di affidare l’arredo della propria cucina a LiFE è una persona che vuole fare la differenza nella vita e che ha a cuore il proprio benessere e quello delle generazioni future.

Un nuovo centro a Perugia

Una catena solida e dinamica in continua espansione in tutta Italia. Da Sud a Nord i centri LiFE mirano a costituirsi come punto di riferimento inossidabile per il consumatore e continueranno a coinvolgere sempre di più.

Oggi l’azienda ha aperto un nuovo centro a Perugia, in via Aldo Capitini 8. Il territorio umbro, così ricco di risorse paesaggistiche e naturali, ben si appresta a un concept così identitario. Senza dubbio non sarà l’ultimo della “scuderia” di cucine LiFE.