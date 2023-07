Riduzione calore estivo: soluzione innovativa per lavoratori con cappelli refrigeranti e pausa dai lavori pomeridiani

Il benessere dei lavoratori è un aspetto di fondamentale importanza all'interno di qualsiasi contesto lavorativo.

In particolare, durante i mesi estivi, il caldo eccessivo può rappresentare una sfida per chiunque debba svolgere attività fisica all'aperto o in ambienti chiusi poco areati.

Tuttavia, una soluzione innovativa sta rapidamente guadagnando terreno, offrendo un sollievo immediato e un miglioramento delle condizioni lavorative: i cappelli refrigeranti.



Protezione e benessere dei lavoratori: le misure aziendali contro il caldo estivo

Per garantire il benessere dei dipendenti di Umbra Acque, è stato inviato un vademecum basato sul documento Inail Worklimate 2022 sulle buone prassi contro il caldo.

L'azienda ha deciso di agire concretamente distribuendo copricapi e bandane refrigeranti ad alta tecnologia ai lavoratori.

Questi accessori, dotati di un sistema innovativo, aiutano a mantenere fresca la temperatura del capo, rendendo il caldo meno insopportabile.

Per attivarli, basta immergerli in acqua, scatenando una reazione chimica all'interno del tessuto. Questo processo permette agli indumenti di agire come una spugna e trattenere l'acqua per circa 8 ore, mantenendo il corpo fresco durante la stagione calda.

Ma le misure non si fermano qui.



Umbra Acque adotta misure per la salute dei lavoratori durante il caldo intenso

Umbra Acque, al fine di proteggere la salute del personale, la società ha inviato una comunicazione firmata dal medico Ida Elena Sapia e dall'amministratrice delegata, Tiziana Buonfiglio, in cui vengono ricordate alcune importanti buone prassi da seguire in questo periodo.

Tra queste buone prassi, si raccomanda di prestare attenzione al livello di idratazione e di bere acqua prima di avvertire la sete.

È importante evitare di bere più di 1,5 litri di acqua in un'ora, poiché un eccesso di liquidi può provocare una carenza di sali minerali e avere effetti negativi sulla salute.

Inoltre, è consigliato limitare l'assunzione di bevande energetiche utilizzate in ambito sportivo.

Si invita anche il personale a proteggere le parti del corpo scoperte e, quando possibile, a riprogrammare le attività non prioritarie in giornate con condizioni meteo-climatiche più favorevoli. Inoltre, si incoraggia il reciproco controllo tra i lavoratori, soprattutto durante i momenti della giornata caratterizzati da temperature particolarmente elevate.

Infine, nel caso in cui un lavoratore manifestasse sintomi di patologie da calore, è fondamentale che interrompa immediatamente le attività che stava svolgendo. In questi casi, è importante rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca e bere quantità adeguate di acqua per reidratarsi.



Una rivoluzione nel lavoro estivo: nuovi orari e protezione dai rischi del caldo

Inoltre, è stata firmata un'intesa tra la società e le Rsu (Rappresentanze Sindacali Unitarie), che prevede fino al 31 agosto un cambiamento negli orari di lavoro del personale addetto alla gestione operativa. L'orario di lavoro verrà anticipato di mezz'ora al giorno, iniziando alle 6:30 e terminando alle 14:00. Questo cambio vale anche per gli addetti ai cantieri, i quali svolgeranno le loro attività lavorative nella fascia oraria 6:30-14:00.

Per ridurre l'esposizione al caldo durante gli orari centrali della giornata, quando le temperature sono più elevate, le attività lavorative differibili e non urgenti (come lavori di allaccio e costruzione di nuove opere) verranno di norma svolte al mattino o nel pomeriggio, a partire dalle 17:00 fino al termine del turno. Questa misura mira a proteggere i lavoratori dai rischi legati alle alte temperature e garantire un ambiente di lavoro più confortevole durante i periodi caldi.