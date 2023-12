Convivialità durante le feste natalizie: un calore che unisce

Le festività natalizie portano con sé un'atmosfera magica, carica di gioia e condivisione.

Durante questo periodo, le persone si riuniscono, condividono sorrisi e creano ricordi indelebili.

La convivialità diventa il punto focale attorno a cui ruotano le celebrazioni, un filo conduttore che lega amici e familiari.

In questo contesto, ci si raccoglie attorno alle tavole imbandite non solo per gustare prelibatezze culinarie, ma anche per condividere storie e affetto.

Il suono delle risate, il tintinnio dei bicchieri e l'odore avvolgente dei piatti tradizionali creano un'atmosfera unica che rende ogni incontro indimenticabile.

Sia che si tratti di una riunione intima in famiglia o di un grande raduno di amici, la convivialità trasforma gli spazi in luoghi in cui il cuore si apre e l'anima si riscalda.

In queste occasioni, sono, in particolare, i dolci a rivestire un ruolo da protagonista, ogni regione ne vanta uno specifico, se non di più, da presentare per l’occasione.



Per quanto riguarda la Toscana, le prelibatezze che caratterizzano le festività natalizie sono Ricciarelli, Panforte e Cavallucci.

I Ricciarelli sono biscotti teneri e profumati a base di mandorle, zucchero e albume d'uovo. Sono caratterizzati da una forma allungata con una presenza abbondante di mandorle tritate, che conferisce loro un sapore intenso e avvolgente.

Il Panforte, invece, è un dolce robusto e ricco di sapore: costituito da frutta secca, miele, spezie e zucchero, è una vera esplosione di gusto. Tradizionalmente, viene spolverato di zucchero a velo.

I Cavallucci, infine, sono piccoli gioielli dolciari che risalgono al medioevo. Preparati con una miscela di miele, noci, frutta candita e spezie, questi biscotti sono deliziosi sia mangiati da soli, che inzuppati nel vinsanto.



Gustare queste delizie con le persone a cui si tiene offre la sensazione di trovarsi in un abbraccio caloroso e avvolgente, rendendo speciali questi momenti di condivisione.

Questo è un tema molto caro a Menchetti che basa sulla convivialità la propria filosofia.



L'attività è iniziata nel 1948 grazie a nonno Pietro e nonna Pierina, che hanno dato vita al panificio a conduzione familiare. In seguito, la famiglia Menchetti ha proseguito la tradizione, lavorando ed espandendo l’attività, raggiungendo altre città in Toscana e in Umbria e aumentando i servizi offerti.

Il tutto, sempre mantenendo il forte legame con la tradizione e con la propria famiglia.

Come afferma Menchetti stesso:

“La passione è sempre stata alla base del lavoro dei miei nonni, dei miei genitori ed è alla base anche del nostro lavoro. Ti porta tutto il giorno a pensare a quello che fare, a pensare a come dovresti fare a quello che sarebbe meglio fare”.

Il Cavalluccio, un dolce carico di ricordi e tradizione

Pur essendosi molto sviluppata e cresciuta, l’attività di Menchetti non dimentica le sue origini e mantiene un forte legame affettivo con le sue creazioni: i suoi prodotti hanno, spesso, un valore sentimentale.

È il caso del Cavalluccio che, più che una specialità natalizia, rappresenta la famiglia.

Lo chiarisce bene un aneddoto legato al dolce.

Il titolare racconta di quando aveva circa 5 anni e, in compagnia di suo fratello, raggiungeva nonna Pierina per preparare i Cavallucci, vivendo un momento poetico, il cui ricordo è rimasto impresso nella mente.

Vedere sciogliere lo zucchero, mettere a cuocere gli ingredienti, sfornare i Cavallucci, sbatterli per togliere la farina in eccesso e, dopo qualche ora, imbustarli, non solo era divertente, ma rappresentava l’occasione di trascorrere una giornata con la nonna, condividendo un momento insieme.

Menchetti afferma che certe cose non possono essere modificate e lui ha avuto la fortuna di preservare tutto quello che gli è stato trasferito: per questo motivo, oggi, il Cavalluccio viene preparato nella stessa, identica, maniera che veniva impiegata in passato.

Prosegue dicendo che il segreto della ricetta di famiglia consiste nella cottura dello zucchero. Lui ha ancora un vivido ricordo del metodo utilizzato dalla nonna, di come lo girasse con il mestolino per poi prenderlo su due dita, distanziandole e osservando quanto filo facesse: in quel modo capiva quando era il momento giusto per prendere lo zucchero.

Il dolce, ricco di frutta secca e di spezie, si conserva a lungo e, nel tempo, acquista valore e profumo: infatti, in passato, veniva consumato anche mesi dopo Natale.

Menchetti conclude con una nota per il consumo del Cavalluccio che, categoricamente, non va tagliato, ma si spezza con le mani.



Un dolce legato alla tradizione che porta con sé la gioia dello stare insieme.

L’importante è trascorrere il Natale insieME

Ed è proprio sulla convivialità, cui Menchetti attribuisce grande valore, che si fonda la campagna InsieME, che promuove un’idea di Natale da trascorrere insieme (appunto) ad amici e familiari.

Porre sulle proprie tavole dei prodotti natalizi e condividerli con i propri cari diventa, così, un pretesto, modo semplice per stare in compagnia, rendendo speciali le celebrazioni e contribuendo a creare la suggestiva atmosfera festiva, arricchendola con i profumi e i sapori che parlano di tradizione.



Ecco perché Menchetti propone varie leccornie per addolcire i momenti da passare insieme.

Come il Pan di Bacco, vero e proprio fiore all’occhiello dell’Azienda: si tratta di una specialità natalizia simile al panettone, lievitata naturalmente, il cui impasto contiene solo uvetta sultanina ed è bagnato da un mix di vini liquorosi.

Oppure il celebre Ricciarello, realizzato rispettando tutti i canoni e le regole della tradizione che vuole la cottura delle mandorle, poi macinate con miele, scorza d’arancio e tanta capacità manuale per un risultato scioglievole, friabile e dal gusto impareggiabile.



Un dolce speciale da condividere con i propri cari, perché insieME, il Natale è più grande!