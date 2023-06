Il gioco in una stanza

Quante volte ci siamo detti che è tempo di cambiare.

Di fare nuove esperienze, di incontrare nuove persone e di affrontare nuove avventure?

Spesso ci ritroviamo ad andare con gli amici al solito pub, a giocare la partita con i colleghi al campetto di sempre e a ordinare la pizza con la famiglia allo stesso locale.

E se invece cominciassimo a pensare un po’ più in grande, abbracciando una nuova sfida stimolante e immersiva come l’escape room?





Si tratta di un’esperienza di gioco dal vivo dove si vince insieme, risolvendo enigmi che ci proiettano in un’altra dimensione, sospesa nel tempo.

60 minuti, squadre da 2 a 8 giocare e un unico obiettivo: trovare l’uscita.

Cronos Escape Room di Perugia è l’ultima frontiera del gioco fuori dagli schemi, dove scegliere l’avventura più sfidante tra "L'Inferno di Dante" e "La Tomba di Tutankhamon”.

Una full immersion di misteri e scenografie horror dove a vincere saranno logica e arguzia!

In occasione dell'estate Cronos Perugia mette a disposizione alcuni biglietti gratuiti, affrettati, saranno disponibili per tutta la settimana dal 26 giugno al 2 luglio!

Dall’uscita di questo articolo.

QUI LA PROMO: www.cronos.house/promo-escape-perugia-2023/