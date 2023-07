Sono arrivate le Summer Nights: eventi indimenticabili e occasioni da non perdere

L'arrivo dell'estate porta con sé la voglia di viaggiare, di essere liberi, di viaggi, di momenti all'insegna del divertimento e della leggerezza, insieme alle immancabili hit. In questo periodo, le occasioni per godersi il tempo libero si moltiplicano, tra passeggiate, concerti, eventi e acquisti adatti alle feste della calda estate italiana.

Valdichiana Village, per rendere indimenticabile l’inizio della bella stagione, accoglierà i suoi visitatori in lounge ispirate ai colori del mare, eleganti e divertenti come gli stabilimenti balneari del Forte dei Marmi, riflettendo e trasmettendo la bellezza della Toscana. A completare quest'atmosfera affascinante, “Summer Nights", un programma ricco di eventi per trasformare il Villaggio in una destinazione obbligatoria.

Nel mese di luglio, nelle date del 14, 21 e 28 e il 4 agosto, tutti i negozi del Villaggio resteranno aperti fino alle 23:00, per godersi lo shopping a prezzi da saldo anche in la sera. Per l'occasione anche i punti ristoro resteranno aperti fino alle ore 24:00 con una proposta gastronomica attraente, accompagnando il tutto con musica, dj set e incontri con grandi protagonisti della musica italiana.

Ad attendere i visitatori, le proposte dell’esclusivo format Radio Subasio Music Club, prodotto da FMedia società benefit, con radio Subasio media partner ufficiale dell’estate del Valdichiana Village: venerdì 28 luglio alle ore 21:00 in Piazza Maggiore l'appuntamento è con un chitarrista e cantautore del calibro di Alex Britti. Venerdì 4 agosto alla stessa ora, la fiorentinissima stella Irene Grandi, tra le più grandi interpreti della musica italiana, da anni sulla cresta dell'onda. Gli artisti si racconteranno e si esibiranno con alcune delle loro canzoni più famose. L'ingresso è libero.

Altri grandi artisti ed eventi esclusivi accompagneranno tutta l'estate nell'ambito di "Summer Nights", il viaggio firmato Land of Fashion Villages animato dal desiderio di creare esperienze uniche e indimenticabili per i visitatori dei suoi cinque Villaggi: Mantova Village, Franciacorta Village, Palmanova Village, Valdichiana Village e Puglia Village.

www.valdichianavillage.it

#SummerNights

#LandOfFashionVillages