Metodi educativi e istruzione: quanto è importante l'inglese oggi?

A Perugia è presente l’unica esperienza in Umbria di Doposcuola Internazionale: Belt School dal 1990 è una solida realtà nell’insegnamento delle lingue e in particolare dell’inglese, e ha scelto un approccio didattico unico in tutta la regione.



I numeri che fanno la differenza per Belt School: 32 anni di attività ininterrotta, 20 insegnanti madrelingua o bilingue, di cui cinque impegnati nel doposcuola (ogni docente è specializzato su un ambito disciplinare specifico), una media totale di 300 allievi all’anno, più quelli dei programma operativo nazionale, offerti in vari istituti scolastici in tutta la regione, 2520 ore di lezione con i corsi di lingua e

700 ore di doposcuola.



Questi sono i numeri di Belt School Perugia, una realtà presente sul territorio dal 1990 che ha affinato nel corso degli anni un metodo didattico coinvolgente, misurato sulle esigenze dei discenti e soprattutto al passo con le esigenze mutevoli di individui e famiglie.

L’innovativo Doposcuola internazionale è un unicum posseduto in Umbria solo da Belt School, che sta gettando le basi per diventare una scuola internazionale a tutti gli effetti.

Dal 2020 è nato infatti l’After School Club, un doposcuola in cui oltre al classico aiuto compiti, i bambini affrontano giornalmente una materia diversa in lingua inglese, con approccio Content and Language Integrated Learning, l’insegnamento di contenuti in lingua straniera, e con la metodologia Learning by Doing.

Bambini e ragazzi sono coinvolti in pomeriggi tematici su varie discipline: un vero e proprio College pomeridiano completamente in lingua. La parola d’ordine è sempre “creatività” e l’obiettivo è quello di stimolare interessi per le varie materie affrontate, tutto “a base” di inglese.



Per questa età così delicata nella crescita di un individuo, Belt School ha individuato modalità specifiche di didattica. Anche per i ragazzi dai 12 ai 15 anni le lezioni di inglese sono organizzate in gruppi di massimo 8 alunni, ma sono gli alunni stessi a scegliere l’obiettivo da raggiungere, guidati dal docente. Lo fanno attraverso attività molto dinamiche e dibattiti su argomenti di attualità che vogliono stimolare il pensiero critico, abituandoli al confronto con opinioni diverse, nel rispetto della propria individualità.



La Direzione e i docenti di Belt School Perugia sono a disposizione per domande e interviste e approfondimenti in particolare sull’After School Club.