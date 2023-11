Portare l’ecologia in classe per salvaguardare il Pianeta

In un’epoca in cui ci troviamo di fronte a sfide ambientali sempre più complesse, il ruolo della scuola può essere fondamentale nel fornire gli strumenti adatti a creare una nuova consapevolezza. I più giovani possono essere guidati nel comprendere il delicato equilibrio tra uomo e ambiente affinché crescano con una consapevolezza diversa.

Ed è proprio questo l’obiettivo del progetto “ECONEWS: La voce dell’ecologia in classe”, il piano di didattica ambientale ideato e promosso da Gesenu Spa, che vuole portare nelle aule i valori dell’ecologia attraverso un vero e proprio telegiornale.

Attraverso questo singolare e divertente format e grazie agli strumenti del giornalismo e dell’informazione le ragazze e i ragazzi potranno affrontare il tema ambientale da un nuovo punto di vista, imparando i processi dell’economia circolaree dello smaltimento dei rifiuti.

Un telegiornale a tema ambiente nelle scuole

ECONEWS è stato pensato come un vero e proprio telegiornale: un ‘ecoreporter’ si collegherà online con le classi, coinvolgendo e stimolando gli studenti attraverso le più recenti notizie a tema ambiente e rifiuti, approfondendo alcuni aspetti grazie a inviati speciali.

Il progetto si articolerà in base all’ordine e al grado scolastico, a partire dalle scuole dell’infanzia in cui durante il simpatico “Gigi-Tg” una mascotte racconterà storie divertenti sul ciclo dei rifiuti e la raccolta differenziata. Qui i bambini potranno interagire, porre domande ed esprimersi.

Parallelamente, ECONEWS arriverà anche nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Attraverso un ecoreporter si informeranno i piccoli studenti, anche grazie all’aiuto degli inviati speciali, su diverse tematiche ambientali. Inoltre, ci sarà spazio per approfondimenti e gag sul mondo dell’ecologia.

Come aderire al progetto

Una volta terminati gli incontri, i bambini e i ragazzi potranno vestire i panni dell’ecoreporter e realizzare video, interviste, disegni o racconti per documentare la realtà intorno a loro (e i migliori elaborati saranno premiati).

Tutte le scuole che vorranno aderire al progetto potranno farlo inviando il modulo di adesione scaricabile dal sito di Gesenu entro il 5 dicembre.

L’impegno di Gesenu Spa va oltre lo stesso progetto, come dimostra l’incontro presso la Scuola di Giornalismo di Perugia il 22 novembre, nel quale il Consigliere Delegato di Gesenu Luciano Piacenti, in un intervento dal titolo “Le buone pratiche del Gruppo Gesenu al servizio dell’ambiente”, ha espresso gli obiettivi del gestore, tra i quali il potenziamento della comunicazione per creare una corretta coscienza intorno al tema dei rifiuti.

Inoltre, Piacenti ha parlato dell’importanza di redigere il bilancio di sostenibilità e delle attività di Gesenu nel campo della didattica ambientale da oltre 30 anni.